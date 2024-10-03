https://ria.ru/20241003/zaes-1976106136.html

На Запорожской АЭС ввели в работу высоковольтную линию

На Запорожской АЭС ввели в работу высоковольтную линию - РИА Новости, 03.10.2024

На Запорожской АЭС ввели в работу высоковольтную линию

Высоковольтная линия 330 киловольт "Ферросплавная-1" введена в работу на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T11:14

2024-10-03T11:14

2024-10-03T11:14

запорожская аэс

технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Высоковольтная линия 330 киловольт "Ферросплавная-1" введена в работу на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции Отключение одной их двух высоковольтных линий энергоснабжения ЗАЭС – "Ферросплавная-1" произошло во вторник. "На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении. Энергоснабжение Запорожской атомной станции на данный момент обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1", сообщается в Telegram-канале станции.

https://ria.ru/20241001/zaes-1975688907.html

https://ria.ru/20240902/ferrosplavnaya-1-1970099966.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская аэс, технологии