https://ria.ru/20241003/zaes-1976106136.html
На Запорожской АЭС ввели в работу высоковольтную линию
На Запорожской АЭС ввели в работу высоковольтную линию - РИА Новости, 03.10.2024
На Запорожской АЭС ввели в работу высоковольтную линию
Высоковольтная линия 330 киловольт "Ферросплавная-1" введена в работу на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:14
2024-10-03T11:14
2024-10-03T11:14
запорожская аэс
технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Высоковольтная линия 330 киловольт "Ферросплавная-1" введена в работу на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции Отключение одной их двух высоковольтных линий энергоснабжения ЗАЭС – "Ферросплавная-1" произошло во вторник. "На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении. Энергоснабжение Запорожской атомной станции на данный момент обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1", сообщается в Telegram-канале станции.
https://ria.ru/20241001/zaes-1975688907.html
https://ria.ru/20240902/ferrosplavnaya-1-1970099966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская аэс, технологии
Запорожская АЭС, Технологии
На Запорожской АЭС ввели в работу высоковольтную линию
На ЗАЭС ввели в работу высоковольтную линию 330 кВ "Ферросплавная-1"
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Высоковольтная линия 330 киловольт "Ферросплавная-1" введена в работу на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции
Отключение одной их двух высоковольтных линий энергоснабжения ЗАЭС – "Ферросплавная-1" произошло во вторник.
"На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении.
Энергоснабжение Запорожской атомной станции на данный момент обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1", сообщается в Telegram-канале станции.