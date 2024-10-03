https://ria.ru/20241003/yemen-1976251076.html

США и Израиль за неделю нанесли 39 ударов по Йемену, заявили хуситы

США и Израиль за неделю нанесли 39 ударов по Йемену, заявили хуситы - РИА Новости, 03.10.2024

США и Израиль за неделю нанесли 39 ударов по Йемену, заявили хуситы

США и Израиль за минувшую неделю нанесли 39 ударов по Йемену, движение "Ансар Алла" (хуситы) наращивает военные операции против Израиля, сообщил в четверг в... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T19:13

2024-10-03T19:13

2024-10-03T19:13

в мире

израиль

йемен

сша

ансар алла

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929796753_0:495:2762:2048_1920x0_80_0_0_529cb18270a7cfdb566a015fc1a8d973.jpg

ДОХА, 3 окт - РИА Новости. США и Израиль за минувшую неделю нанесли 39 ударов по Йемену, движение "Ансар Алла" (хуситы) наращивает военные операции против Израиля, сообщил в четверг в эфире телеканала "Аль-Масира" лидер правящего на севере Йемена движения, главнокомандующий его ВС Абдель Малики аль-Хуси. "Американцы и израильтяне стремились нарастить агрессию против йеменского народа, израильские и американские ВВС на этой неделе совершили 39 налетов на Йемен", - сказал он. При этом, как заверил лидер хуситов, США и Израилю не удалось прекратить йеменские операции, в том числе против торговых судов. "Фронт поддержки веры в Йемене провел новые операции в Красном, Аравийском морях и Индийском океане, количество судов, подвергшихся атакам с осени прошлого года, достигло 188" - добавил аль-Хуси. Кроме того, по его словам, за этот год йеменским силам ПВО удалось сбить почти все американские разведывательно-ударные беспилотники MQ-9, в результате чего общее количество сбитых беспилотников этого типа за текущий год достигло 11-ти. Хуситы в Йемене с осени прошлого года поддержали операции ХАМАС против Израиля, наложив запрет на проход связанных с Израилем торговых судов через Красное море. Кроме того, они обстреливают территорию Израиля балллистическими ракетами и беспилотниками.

https://ria.ru/20241002/khusity-1975886965.html

https://ria.ru/20240929/udary-1975369527.html

израиль

йемен

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, йемен, сша, ансар алла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024