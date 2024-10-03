США и Израиль за неделю нанесли 39 ударов по Йемену, заявили хуситы
Лидер хуситов аль-Хуси: США и Израиль за неделю нанесли 39 ударов по Йемену
© iStock.com / Belal Al-shaqaqiСтолица Йемена город Сана
© iStock.com / Belal Al-shaqaqi
Столица Йемена город Сана. Архивное фото
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ДОХА, 3 окт - РИА Новости. США и Израиль за минувшую неделю нанесли 39 ударов по Йемену, движение "Ансар Алла" (хуситы) наращивает военные операции против Израиля, сообщил в четверг в эфире телеканала "Аль-Масира" лидер правящего на севере Йемена движения, главнокомандующий его ВС Абдель Малики аль-Хуси.
"Американцы и израильтяне стремились нарастить агрессию против йеменского народа, израильские и американские ВВС на этой неделе совершили 39 налетов на Йемен", - сказал он.
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При этом, как заверил лидер хуситов, США и Израилю не удалось прекратить йеменские операции, в том числе против торговых судов.
"Фронт поддержки веры в Йемене провел новые операции в Красном, Аравийском морях и Индийском океане, количество судов, подвергшихся атакам с осени прошлого года, достигло 188" - добавил аль-Хуси.
Кроме того, по его словам, за этот год йеменским силам ПВО удалось сбить почти все американские разведывательно-ударные беспилотники MQ-9, в результате чего общее количество сбитых беспилотников этого типа за текущий год достигло 11-ти.
Хуситы в Йемене с осени прошлого года поддержали операции ХАМАС против Израиля, наложив запрет на проход связанных с Израилем торговых судов через Красное море. Кроме того, они обстреливают территорию Израиля балллистическими ракетами и беспилотниками.
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