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США и Израиль за неделю нанесли 39 ударов по Йемену, заявили хуситы - РИА Новости, 03.10.2024
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19:13 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/yemen-1976251076.html
США и Израиль за неделю нанесли 39 ударов по Йемену, заявили хуситы
США и Израиль за неделю нанесли 39 ударов по Йемену, заявили хуситы - РИА Новости, 03.10.2024
США и Израиль за неделю нанесли 39 ударов по Йемену, заявили хуситы
США и Израиль за минувшую неделю нанесли 39 ударов по Йемену, движение "Ансар Алла" (хуситы) наращивает военные операции против Израиля, сообщил в четверг в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T19:13
2024-10-03T19:13
в мире
израиль
йемен
сша
ансар алла
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ДОХА, 3 окт - РИА Новости. США и Израиль за минувшую неделю нанесли 39 ударов по Йемену, движение "Ансар Алла" (хуситы) наращивает военные операции против Израиля, сообщил в четверг в эфире телеканала "Аль-Масира" лидер правящего на севере Йемена движения, главнокомандующий его ВС Абдель Малики аль-Хуси. "Американцы и израильтяне стремились нарастить агрессию против йеменского народа, израильские и американские ВВС на этой неделе совершили 39 налетов на Йемен", - сказал он. При этом, как заверил лидер хуситов, США и Израилю не удалось прекратить йеменские операции, в том числе против торговых судов. "Фронт поддержки веры в Йемене провел новые операции в Красном, Аравийском морях и Индийском океане, количество судов, подвергшихся атакам с осени прошлого года, достигло 188" - добавил аль-Хуси. Кроме того, по его словам, за этот год йеменским силам ПВО удалось сбить почти все американские разведывательно-ударные беспилотники MQ-9, в результате чего общее количество сбитых беспилотников этого типа за текущий год достигло 11-ти. Хуситы в Йемене с осени прошлого года поддержали операции ХАМАС против Израиля, наложив запрет на проход связанных с Израилем торговых судов через Красное море. Кроме того, они обстреливают территорию Израиля балллистическими ракетами и беспилотниками.
https://ria.ru/20241002/khusity-1975886965.html
https://ria.ru/20240929/udary-1975369527.html
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в мире, израиль, йемен, сша, ансар алла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Йемен, США, Ансар Алла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
США и Израиль за неделю нанесли 39 ударов по Йемену, заявили хуситы

Лидер хуситов аль-Хуси: США и Израиль за неделю нанесли 39 ударов по Йемену

© iStock.com / Belal Al-shaqaqiСтолица Йемена город Сана
Столица Йемена город Сана - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© iStock.com / Belal Al-shaqaqi
Столица Йемена город Сана. Архивное фото
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ДОХА, 3 окт - РИА Новости. США и Израиль за минувшую неделю нанесли 39 ударов по Йемену, движение "Ансар Алла" (хуситы) наращивает военные операции против Израиля, сообщил в четверг в эфире телеканала "Аль-Масира" лидер правящего на севере Йемена движения, главнокомандующий его ВС Абдель Малики аль-Хуси.
"Американцы и израильтяне стремились нарастить агрессию против йеменского народа, израильские и американские ВВС на этой неделе совершили 39 налетов на Йемен", - сказал он.
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Йеменские хуситы ударили по военным объектам в Израиле
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При этом, как заверил лидер хуситов, США и Израилю не удалось прекратить йеменские операции, в том числе против торговых судов.
"Фронт поддержки веры в Йемене провел новые операции в Красном, Аравийском морях и Индийском океане, количество судов, подвергшихся атакам с осени прошлого года, достигло 188" - добавил аль-Хуси.
Кроме того, по его словам, за этот год йеменским силам ПВО удалось сбить почти все американские разведывательно-ударные беспилотники MQ-9, в результате чего общее количество сбитых беспилотников этого типа за текущий год достигло 11-ти.
Хуситы в Йемене с осени прошлого года поддержали операции ХАМАС против Израиля, наложив запрет на проход связанных с Израилем торговых судов через Красное море. Кроме того, они обстреливают территорию Израиля балллистическими ракетами и беспилотниками.
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