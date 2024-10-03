Задержанного за взятку экс-замглавы Минэнерго Украины оставили под стражей
Суд продлили арест экс-замглавы Минэнерго Украины по делу о взятке в $500 тысяч
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины продлил на 2 месяца арест бывшему заместителю министра энергетики Александру Хейло по делу о взятке в 500 тысяч долларов, сообщает в четверг специальная антикоррупционная прокуратура.
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"Высший антикоррупционный суд продлил на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра энергетики и его доверенному лицу, которых разоблачили на получении взятки за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры.
Как сообщала в августе СБУ, за 500 тысяч долларов экс-замминистра пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать им в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района подконтрольной ВСУ части ДНР. Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании, находящемся на предприятии в Красноармейске (переименован украинскими властями в Покровск). Чиновника и трех его сообщников задержали в августе после передачи части взятки.
Суд также оставил без изменений сумму залога в отношении экс-замминистра - 25 миллионов гривен (606 тысяч долларов).
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