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Задержанного за взятку экс-замглавы Минэнерго Украины оставили под стражей

Задержанного за взятку экс-замглавы Минэнерго Украины оставили под стражей - РИА Новости, 03.10.2024

Задержанного за взятку экс-замглавы Минэнерго Украины оставили под стражей

Высший антикоррупционный суд Украины продлил на 2 месяца арест бывшему заместителю министра энергетики Александру Хейло по делу о взятке в 500 тысяч долларов,... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T19:56

2024-10-03T19:56

2024-10-03T19:56

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины продлил на 2 месяца арест бывшему заместителю министра энергетики Александру Хейло по делу о взятке в 500 тысяч долларов, сообщает в четверг специальная антикоррупционная прокуратура. "Высший антикоррупционный суд продлил на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра энергетики и его доверенному лицу, которых разоблачили на получении взятки за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры. Как сообщала в августе СБУ, за 500 тысяч долларов экс-замминистра пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать им в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района подконтрольной ВСУ части ДНР. Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании, находящемся на предприятии в Красноармейске (переименован украинскими властями в Покровск). Чиновника и трех его сообщников задержали в августе после передачи части взятки. Суд также оставил без изменений сумму залога в отношении экс-замминистра - 25 миллионов гривен (606 тысяч долларов).

https://ria.ru/20230929/ukraina-1899501869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, украина, донецкая народная республика, красноармейск, служба безопасности украины, вооруженные силы украины