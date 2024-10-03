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Задержанного за взятку экс-замглавы Минэнерго Украины оставили под стражей - РИА Новости, 03.10.2024
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19:56 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/vzyatka-1976255465.html
Задержанного за взятку экс-замглавы Минэнерго Украины оставили под стражей
Задержанного за взятку экс-замглавы Минэнерго Украины оставили под стражей - РИА Новости, 03.10.2024
Задержанного за взятку экс-замглавы Минэнерго Украины оставили под стражей
Высший антикоррупционный суд Украины продлил на 2 месяца арест бывшему заместителю министра энергетики Александру Хейло по делу о взятке в 500 тысяч долларов,... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T19:56
2024-10-03T19:56
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины продлил на 2 месяца арест бывшему заместителю министра энергетики Александру Хейло по делу о взятке в 500 тысяч долларов, сообщает в четверг специальная антикоррупционная прокуратура. "Высший антикоррупционный суд продлил на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра энергетики и его доверенному лицу, которых разоблачили на получении взятки за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры. Как сообщала в августе СБУ, за 500 тысяч долларов экс-замминистра пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать им в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района подконтрольной ВСУ части ДНР. Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании, находящемся на предприятии в Красноармейске (переименован украинскими властями в Покровск). Чиновника и трех его сообщников задержали в августе после передачи части взятки. Суд также оставил без изменений сумму залога в отношении экс-замминистра - 25 миллионов гривен (606 тысяч долларов).
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В мире, ЖКХ, Украина, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
Задержанного за взятку экс-замглавы Минэнерго Украины оставили под стражей

Суд продлили арест экс-замглавы Минэнерго Украины по делу о взятке в $500 тысяч

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины продлил на 2 месяца арест бывшему заместителю министра энергетики Александру Хейло по делу о взятке в 500 тысяч долларов, сообщает в четверг специальная антикоррупционная прокуратура.
«
"Высший антикоррупционный суд продлил на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра энергетики и его доверенному лицу, которых разоблачили на получении взятки за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры.
Как сообщала в августе СБУ, за 500 тысяч долларов экс-замминистра пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать им в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района подконтрольной ВСУ части ДНР. Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании, находящемся на предприятии в Красноармейске (переименован украинскими властями в Покровск). Чиновника и трех его сообщников задержали в августе после передачи части взятки.
Суд также оставил без изменений сумму залога в отношении экс-замминистра - 25 миллионов гривен (606 тысяч долларов).
Доллары США - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
На Украине чиновница попыталась съесть взятку при задержании
29 сентября 2023, 16:44
 
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