https://ria.ru/20241003/vzyatka-1976163726.html

В Перми бизнесмену дали три года колонии за взятку в салатных листьях

В Перми бизнесмену дали три года колонии за взятку в салатных листьях - РИА Новости, 03.10.2024

В Перми бизнесмену дали три года колонии за взятку в салатных листьях

Пермскому предпринимателю, который пытался передать налоговику взятку в полмиллиона рублей, суд назначил три года колонии строгого режима, сообщает региональное РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T14:38

2024-10-03T14:38

2024-10-03T14:38

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пермский край

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федеральная налоговая служба (фнс россии)

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ПЕРМЬ, 3 окт - РИА Новости. Пермскому предпринимателю, который пытался передать налоговику взятку в полмиллиона рублей, суд назначил три года колонии строгого режима, сообщает региональное СУСК РФ. Летом краевое управление ФСБ отчиталось о задержании сотрудника коммерческого предприятия, который хотел передать представителю ФНС 500 тысяч рублей для прекращения мероприятий налогового контроля. Деньги были завернуты в пучок листового салата. Было возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки должностному лицу. Как сообщает СУСК, 5 июня обвиняемый передал через посредника взятку в 500 тысяч рублей налоговому инспектору, которая действовала в рамках оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками управления ФСБ России по Пермскому краю. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде лет 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении. Дело рассматривал Дзержинский районный суд Перми. Уточняется, что материалы в отношении посредника во взяточничестве выделены в отдельное производство.

https://ria.ru/20240920/vzyatka-1973840409.html

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происшествия, россия, пермский край, пермь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная налоговая служба (фнс россии)