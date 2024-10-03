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В Перми бизнесмену дали три года колонии за взятку в салатных листьях - РИА Новости, 03.10.2024
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14:38 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/vzyatka-1976163726.html
В Перми бизнесмену дали три года колонии за взятку в салатных листьях
В Перми бизнесмену дали три года колонии за взятку в салатных листьях - РИА Новости, 03.10.2024
В Перми бизнесмену дали три года колонии за взятку в салатных листьях
Пермскому предпринимателю, который пытался передать налоговику взятку в полмиллиона рублей, суд назначил три года колонии строгого режима, сообщает региональное РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:38
2024-10-03T14:38
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пермский край
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ПЕРМЬ, 3 окт - РИА Новости. Пермскому предпринимателю, который пытался передать налоговику взятку в полмиллиона рублей, суд назначил три года колонии строгого режима, сообщает региональное СУСК РФ. Летом краевое управление ФСБ отчиталось о задержании сотрудника коммерческого предприятия, который хотел передать представителю ФНС 500 тысяч рублей для прекращения мероприятий налогового контроля. Деньги были завернуты в пучок листового салата. Было возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки должностному лицу. Как сообщает СУСК, 5 июня обвиняемый передал через посредника взятку в 500 тысяч рублей налоговому инспектору, которая действовала в рамках оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками управления ФСБ России по Пермскому краю. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде лет 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении. Дело рассматривал Дзержинский районный суд Перми. Уточняется, что материалы в отношении посредника во взяточничестве выделены в отдельное производство.
https://ria.ru/20240920/vzyatka-1973840409.html
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происшествия, россия, пермский край, пермь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Происшествия, Россия, Пермский край, Пермь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
В Перми бизнесмену дали три года колонии за взятку в салатных листьях

В Перми бизнесмену дали три года колонии за взятку налоговику в салатных листьях

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 3 окт - РИА Новости. Пермскому предпринимателю, который пытался передать налоговику взятку в полмиллиона рублей, суд назначил три года колонии строгого режима, сообщает региональное СУСК РФ.
Летом краевое управление ФСБ отчиталось о задержании сотрудника коммерческого предприятия, который хотел передать представителю ФНС 500 тысяч рублей для прекращения мероприятий налогового контроля. Деньги были завернуты в пучок листового салата. Было возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки должностному лицу.
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Как сообщает СУСК, 5 июня обвиняемый передал через посредника взятку в 500 тысяч рублей налоговому инспектору, которая действовала в рамках оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками управления ФСБ России по Пермскому краю.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде лет 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
Дело рассматривал Дзержинский районный суд Перми. Уточняется, что материалы в отношении посредника во взяточничестве выделены в отдельное производство.
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