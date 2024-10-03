https://ria.ru/20241003/vzyatka-1976121228.html

Экс-министр транспорта Башкирии признал вину по делу о взятке

Экс-министр транспорта Башкирии признал вину по делу о взятке - РИА Новости, 03.10.2024

Экс-министр транспорта Башкирии признал вину по делу о взятке

Бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов признал вину по делу о получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T12:15

2024-10-03T12:15

2024-10-03T12:20

происшествия

республика башкортостан

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов признал вину по делу о получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Вину признал в полном объеме", - сказал следователь в Басманном суде Москвы при рассмотрении ходатайства о продлении домашнего ареста Клебанову.Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года, был арестован в мае. СК РФ сообщал, что чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. В июне Верховный суд Башкирии по просьбе прокуратуры перевел его под домашний арест.

https://ria.ru/20241002/sledstvie-1976005525.html

республика башкортостан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика башкортостан