Рейтинг@Mail.ru
Экс-министр транспорта Башкирии признал вину по делу о взятке - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 03.10.2024 (обновлено: 12:20 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/vzyatka-1976121228.html
Экс-министр транспорта Башкирии признал вину по делу о взятке
Экс-министр транспорта Башкирии признал вину по делу о взятке - РИА Новости, 03.10.2024
Экс-министр транспорта Башкирии признал вину по делу о взятке
Бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов признал вину по делу о получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:15
2024-10-03T12:20
происшествия
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972958207_9:0:1424:796_1920x0_80_0_0_312e32d985b5cf1e72af3c5e95f77b7d.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов признал вину по делу о получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Вину признал в полном объеме", - сказал следователь в Басманном суде Москвы при рассмотрении ходатайства о продлении домашнего ареста Клебанову.Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года, был арестован в мае. СК РФ сообщал, что чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. В июне Верховный суд Башкирии по просьбе прокуратуры перевел его под домашний арест.
https://ria.ru/20241002/sledstvie-1976005525.html
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972958207_91:0:1152:796_1920x0_80_0_0_eb66199471eaf7c629ac1c2ca082c9df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика башкортостан
Происшествия, Республика Башкортостан
Экс-министр транспорта Башкирии признал вину по делу о взятке

Экс-министр транспорта Башкирии Клебанов признал вину по делу о получении взятки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов признал вину по делу о получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Вину признал в полном объеме", - сказал следователь в Басманном суде Москвы при рассмотрении ходатайства о продлении домашнего ареста Клебанову.
Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года, был арестован в мае. СК РФ сообщал, что чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. В июне Верховный суд Башкирии по просьбе прокуратуры перевел его под домашний арест.
Мэр Избербаша Магомед Исаков - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Следствие попросило арестовать задержанного за взятки мэра Избербаша
2 октября, 17:27
 
ПроисшествияРеспублика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала