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Более 50 предметов из Русского музея представили на выставке в Китае - РИА Новости, 03.10.2024
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Музейные маршруты России
 
14:38 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/vystavkakitay--1976162984.html
Более 50 предметов из Русского музея представили на выставке в Китае
Более 50 предметов из Русского музея представили на выставке в Китае - РИА Новости, 03.10.2024
Более 50 предметов из Русского музея представили на выставке в Китае
Русский музей представил выставку "Из истории русского авангарда" в Музее Линьпин в Китае, в нее вошло более 50 шедевров отечественного авангарда, сообщили в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:38
2024-10-03T14:38
музейные маршруты россии
русский музей
василий кандинский
казимир малевич
марк шагал
китай
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Русский музей представил выставку "Из истории русского авангарда" в Музее Линьпин в Китае, в нее вошло более 50 шедевров отечественного авангарда, сообщили в пресс-службе минкультуры РФ.&quot;Русский музей открыл выставочный проект &quot;Из истории русского авангарда&quot; в Музее Линьпин в Китае. Ханчжоу – уже второй город, где проходит выставка в рамках масштабной программы музея, охватывающей крупнейшие культурные институции КНР. В экспозиции представлено свыше 50 шедевров отечественного авангарда&quot;, - говорится в сообщении.На экспозиции можно увидеть работы Василия Кандинского, Казимира Малевича, Павла Филонова и Марка Шагала. Произведения каждого из представленных на выставке художников сопровождаются фильмами об их жизненном и творческом пути, подготовленными Русским музеем.&quot;Посетители выставки в Ханчжоу, столице одной из самых населенных провинций Китая, Чжэцзян, смогут увидеть шедевры отечественного авангарда, которые наиболее ярко и разнообразно представляют это направление в период его развития и расцвета в России. Среди них – работы &quot;Красный квадрат&quot; и &quot;Автопортрет&quot; Малевича, &quot;Прогулка&quot; кисти Шагала, &quot;Формула весны&quot; Филонова, а также картина &quot;Сумеречное&quot; авторства Кандинского&quot;, - отмечено в пресс-релизе.После показа в Ханчжоу выставка продолжит свое путешествие по другим городам, и в конце текущего года откроется в Художественном музее Тяньфу в городе Чэнду – столице провинции Сычуань, добавили в ведомстве.Выставка приурочена к перекрестным Годам культуры России и Китая.
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русский музей, василий кандинский, казимир малевич, марк шагал, китай, россия
Музейные маршруты России, Русский музей, Василий Кандинский, Казимир Малевич, Марк Шагал, Китай, Россия

Более 50 предметов из Русского музея представили на выставке в Китае

© Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяВыставка "Из истории русского авангарда" в Музее Линьпин в Китае
Выставка Из истории русского авангарда в Музее Линьпин в Китае - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Русский музей представил выставку "Из истории русского авангарда" в Музее Линьпин в Китае, в нее вошло более 50 шедевров отечественного авангарда, сообщили в пресс-службе минкультуры РФ.
«

"Русский музей открыл выставочный проект "Из истории русского авангарда" в Музее Линьпин в Китае. Ханчжоу – уже второй город, где проходит выставка в рамках масштабной программы музея, охватывающей крупнейшие культурные институции КНР. В экспозиции представлено свыше 50 шедевров отечественного авангарда", - говорится в сообщении.

На экспозиции можно увидеть работы Василия Кандинского, Казимира Малевича, Павла Филонова и Марка Шагала. Произведения каждого из представленных на выставке художников сопровождаются фильмами об их жизненном и творческом пути, подготовленными Русским музеем.
«

"Посетители выставки в Ханчжоу, столице одной из самых населенных провинций Китая, Чжэцзян, смогут увидеть шедевры отечественного авангарда, которые наиболее ярко и разнообразно представляют это направление в период его развития и расцвета в России. Среди них – работы "Красный квадрат" и "Автопортрет" Малевича, "Прогулка" кисти Шагала, "Формула весны" Филонова, а также картина "Сумеречное" авторства Кандинского", - отмечено в пресс-релизе.

После показа в Ханчжоу выставка продолжит свое путешествие по другим городам, и в конце текущего года откроется в Художественном музее Тяньфу в городе Чэнду – столице провинции Сычуань, добавили в ведомстве.
Выставка приурочена к перекрестным Годам культуры России и Китая.
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Музейные маршруты РоссииРусский музейВасилий КандинскийКазимир МалевичМарк ШагалКитайРоссия
 
 
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