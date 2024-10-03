https://ria.ru/20241003/vystavkakitay--1976162984.html

Более 50 предметов из Русского музея представили на выставке в Китае

Более 50 предметов из Русского музея представили на выставке в Китае - РИА Новости, 03.10.2024

Более 50 предметов из Русского музея представили на выставке в Китае

Русский музей представил выставку "Из истории русского авангарда" в Музее Линьпин в Китае, в нее вошло более 50 шедевров отечественного авангарда, сообщили в... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T14:38

2024-10-03T14:38

2024-10-03T14:38

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Русский музей представил выставку "Из истории русского авангарда" в Музее Линьпин в Китае, в нее вошло более 50 шедевров отечественного авангарда, сообщили в пресс-службе минкультуры РФ."Русский музей открыл выставочный проект "Из истории русского авангарда" в Музее Линьпин в Китае. Ханчжоу – уже второй город, где проходит выставка в рамках масштабной программы музея, охватывающей крупнейшие культурные институции КНР. В экспозиции представлено свыше 50 шедевров отечественного авангарда", - говорится в сообщении.На экспозиции можно увидеть работы Василия Кандинского, Казимира Малевича, Павла Филонова и Марка Шагала. Произведения каждого из представленных на выставке художников сопровождаются фильмами об их жизненном и творческом пути, подготовленными Русским музеем."Посетители выставки в Ханчжоу, столице одной из самых населенных провинций Китая, Чжэцзян, смогут увидеть шедевры отечественного авангарда, которые наиболее ярко и разнообразно представляют это направление в период его развития и расцвета в России. Среди них – работы "Красный квадрат" и "Автопортрет" Малевича, "Прогулка" кисти Шагала, "Формула весны" Филонова, а также картина "Сумеречное" авторства Кандинского", - отмечено в пресс-релизе.После показа в Ханчжоу выставка продолжит свое путешествие по другим городам, и в конце текущего года откроется в Художественном музее Тяньфу в городе Чэнду – столице провинции Сычуань, добавили в ведомстве.Выставка приурочена к перекрестным Годам культуры России и Китая.

https://ria.ru/20240925/vystavka-1974608160.html

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русский музей, василий кандинский, казимир малевич, марк шагал, китай, россия