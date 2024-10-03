https://ria.ru/20241003/vsu-1976153666.html
"Ничто не поможет". На Украине сделали заявление о ВСУ
"Ничто не поможет". На Украине сделали заявление о ВСУ - РИА Новости, 03.10.2024
"Ничто не поможет". На Украине сделали заявление о ВСУ
Уже ничто не может остановить развал ВСУ на фронте, заявил воюющий в рядах украинских сил журналист Владимир Бойко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:16
2024-10-03T14:16
2024-10-03T14:16
в мире
украина
угледар
россия
ян гагин
вооруженные силы украины
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_0:225:3071:1952_1920x0_80_0_0_caab67410c341621bc4f957c8ad833d8.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Уже ничто не может остановить развал ВСУ на фронте, заявил воюющий в рядах украинских сил журналист Владимир Бойко в своем Telegram-канале."Развал армии достиг таких масштабов, что никакие меры уже не помогут — на фронте просто нет людей. Нет и не будет", — пожаловался военный.По его словам, никто на Украине уже не хочет погибать за прогнившее и коррумпированное правительство страны.В среду советник главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что на администрации Угледара установили флаг России, но говорить об освобождении города пока рано. Накануне другой советник главы ДНР — Игорь Кимаковский — заявил, что до освобождения Угледара остались считаные дни: противник находится в окружении. На прошлой неделе он также заявил, что российские войска с трех сторон подошли к Селидово и пытаются взять контроль над всеми дорогами, ведущими в город.
https://ria.ru/20241003/tank-1976122353.html
https://ria.ru/20241003/gosdep-1976098840.html
украина
угледар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_e5e7f542a5c9b738c615ef0783f641c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, угледар, россия, ян гагин, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Угледар, Россия, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Политика
"Ничто не поможет". На Украине сделали заявление о ВСУ
Журналист Бойко: уже ничто не может остановить развал ВСУ на фронте