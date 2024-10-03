https://ria.ru/20241003/volontery-1976235750.html

Нижегородские волонтеры передали внедорожник участникам СВО

Нижегородские волонтеры передали внедорожник участникам СВО - РИА Новости, 03.10.2024

Нижегородские волонтеры передали внедорожник участникам СВО

Волонтеры передали внедорожник, газовые баллоны, рабочие инструменты участникам специальной военной операции, сообщает Волонтерский центр Нижегородской области. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T18:16

2024-10-03T18:16

2024-10-03T18:16

надежные люди

нижегородская область

сво

гуманитарная помощь

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Волонтеры передали внедорожник, газовые баллоны, рабочие инструменты участникам специальной военной операции, сообщает Волонтерский центр Нижегородской области. Груз направили воинам, выполняющим боевые задачи на луганском направлении. "Третьего октября была передана новая партия гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. В этот раз в зону проведения боевых действий был передан внедорожник. Кроме того, в состав гумгруза вошли газовые баллоны и горелки, лопаты, ломы, ножовки по дереву, строительные мешки и перчатки, лекарства, нижнее белье, носки, термобелье, продукты питания, в том числе и сладости, а также "сухой душ", изготовленный нижегородцами", - говорится в сообщении. Всего за несколько месяцев добровольцы передали около 20 тонн груза. "С каждой отправкой гуманитарной помощи мы показываем военнослужащим своё единство и поддержку, тем самым вместе приближаем победу. Конечно, мы рады, что наш тыл стал ещё активнее – если раньше мы отправляли гуманитарную помощь раз в неделю, то сейчас её собирается так много, что отправляем почти каждый день", - приводятся в сообщении слова генерального директора Волонтерского центра Нижегородской области Марии Самоделкиной.

https://ria.ru/20241003/gumpomosch-1976071195.html

https://ria.ru/20241002/pomosch-1975932243.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нижегородская область, сво, гуманитарная помощь