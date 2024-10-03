https://ria.ru/20241003/voditeli-1976242362.html

Водители фур не возвращаются на Украину из-за мобилизации, заявили в Киеве

Водители фур не возвращаются на Украину из-за мобилизации, заявили в Киеве - РИА Новости, 03.10.2024

Водители фур не возвращаются на Украину из-за мобилизации, заявили в Киеве

Часть украинских водителей фур не вернулись из-за границы после вступления на Украине в силу закона об усилении мобилизации, заявил в четверг глава... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T18:29

2024-10-03T18:29

2024-10-03T18:29

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Часть украинских водителей фур не вернулись из-за границы после вступления на Украине в силу закона об усилении мобилизации, заявил в четверг глава государственной службы по безопасности на транспорте Евгений Зборовский. "Есть истории, когда у перевозчика есть водитель, который совершил 15 поездок, а из шестнадцатой не вернулся. Предсказать это очень сложно. Особенно эта проблема с невозвратом обострилась с началом действия нового закона о мобилизации. Просто была волна невозвращений из-за границы", - сказал Зборовский в интервью агентству Укринформ. Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка двухсот мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, верховная рада украины, киев