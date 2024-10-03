https://ria.ru/20241003/verkhnevolzhe-1976263118.html

Договор о целевом обучении в Верхневолжье заключили 444 студента-медика

Договор о целевом обучении в Верхневолжье заключили 444 студента-медика - РИА Новости, 03.10.2024

Договор о целевом обучении в Верхневолжье заключили 444 студента-медика

В новом учебном году договор о целевом обучении с министерством здравоохранения Тверской области заключили 444 человека, из которых 219 поступили в Тверской... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T21:22

2024-10-03T21:22

2024-10-03T21:22

тверская область

игорь руденя

общество

тверская область

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. В новом учебном году договор о целевом обучении с министерством здравоохранения Тверской области заключили 444 человека, из которых 219 поступили в Тверской государственный медицинский университет, 225 – в медицинские колледжи региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.В Тверской области специалистов-медиков готовят медицинский вуз и шесть медколледжей. Для выпускников правительством Тверской области разработаны меры социальной поддержки, в том числе – целевое обучение."Важно, чтобы выпускники высших и средних учреждений медицинского профиля оставались работать в регионе", – считает губернатор региона Игорь Руденя, его слова приводит пресс-служба.В рамках целевой квоты для области в этом году в Тверской медицинский университет по программам специалитета поступили 163 человека (107 - "лечебное дело", 31 – "педиатрия", 23 – "стоматология", два - "клиническая психология"), по программам ординатуры - 56 человек.Всего в настоящее время по договору о целевом обучении в медицинском вузе по программам специалитета обучается 790 тверских студентов, по программам ординатуры – 135.По инициативе Рудени с прошлого учебного года сверх контрольных цифр приема за счет областного бюджета осуществляется подготовка среднего медицинского персонала с последующим трудоустройством в государственные медицинские учреждения региона. В прошлом году по этой программе в медицинские колледжи региона поступили 226 студентов, в 2024 году – 225.Заключив договор о целевом обучении, студент получает ряд преимуществ: бесплатное образование, материальное стимулирование и гарантированное трудоустройство в больницах Верхневолжья.В этом году по инициативе главы региона в Верхневолжье был существенно увеличен размер ежемесячных и ежегодных выплат для студентов, обучающихся в медицинских колледжах региона за счет средств регионального бюджета.

тверская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

игорь руденя, общество, тверская область