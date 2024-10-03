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Договор о целевом обучении в Верхневолжье заключили 444 студента-медика - РИА Новости, 03.10.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
21:22 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/verkhnevolzhe-1976263118.html
Договор о целевом обучении в Верхневолжье заключили 444 студента-медика
Договор о целевом обучении в Верхневолжье заключили 444 студента-медика - РИА Новости, 03.10.2024
Договор о целевом обучении в Верхневолжье заключили 444 студента-медика
В новом учебном году договор о целевом обучении с министерством здравоохранения Тверской области заключили 444 человека, из которых 219 поступили в Тверской... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T21:22
2024-10-03T21:22
тверская область
игорь руденя
общество
тверская область
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. В новом учебном году договор о целевом обучении с министерством здравоохранения Тверской области заключили 444 человека, из которых 219 поступили в Тверской государственный медицинский университет, 225 – в медицинские колледжи региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.В Тверской области специалистов-медиков готовят медицинский вуз и шесть медколледжей. Для выпускников правительством Тверской области разработаны меры социальной поддержки, в том числе – целевое обучение."Важно, чтобы выпускники высших и средних учреждений медицинского профиля оставались работать в регионе", – считает губернатор региона Игорь Руденя, его слова приводит пресс-служба.В рамках целевой квоты для области в этом году в Тверской медицинский университет по программам специалитета поступили 163 человека (107 - "лечебное дело", 31 – "педиатрия", 23 – "стоматология", два - "клиническая психология"), по программам ординатуры - 56 человек.Всего в настоящее время по договору о целевом обучении в медицинском вузе по программам специалитета обучается 790 тверских студентов, по программам ординатуры – 135.По инициативе Рудени с прошлого учебного года сверх контрольных цифр приема за счет областного бюджета осуществляется подготовка среднего медицинского персонала с последующим трудоустройством в государственные медицинские учреждения региона. В прошлом году по этой программе в медицинские колледжи региона поступили 226 студентов, в 2024 году – 225.Заключив договор о целевом обучении, студент получает ряд преимуществ: бесплатное образование, материальное стимулирование и гарантированное трудоустройство в больницах Верхневолжья.В этом году по инициативе главы региона в Верхневолжье был существенно увеличен размер ежемесячных и ежегодных выплат для студентов, обучающихся в медицинских колледжах региона за счет средств регионального бюджета.
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игорь руденя, общество, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Общество, Тверская область

Договор о целевом обучении в Верхневолжье заключили 444 студента-медика

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиСтуденты-медики
Студенты-медики - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Студенты-медики
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. В новом учебном году договор о целевом обучении с министерством здравоохранения Тверской области заключили 444 человека, из которых 219 поступили в Тверской государственный медицинский университет, 225 – в медицинские колледжи региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Тверской области специалистов-медиков готовят медицинский вуз и шесть медколледжей. Для выпускников правительством Тверской области разработаны меры социальной поддержки, в том числе – целевое обучение.
«
"Важно, чтобы выпускники высших и средних учреждений медицинского профиля оставались работать в регионе", – считает губернатор региона Игорь Руденя, его слова приводит пресс-служба.
В рамках целевой квоты для области в этом году в Тверской медицинский университет по программам специалитета поступили 163 человека (107 - "лечебное дело", 31 – "педиатрия", 23 – "стоматология", два - "клиническая психология"), по программам ординатуры - 56 человек.
Всего в настоящее время по договору о целевом обучении в медицинском вузе по программам специалитета обучается 790 тверских студентов, по программам ординатуры – 135.
По инициативе Рудени с прошлого учебного года сверх контрольных цифр приема за счет областного бюджета осуществляется подготовка среднего медицинского персонала с последующим трудоустройством в государственные медицинские учреждения региона. В прошлом году по этой программе в медицинские колледжи региона поступили 226 студентов, в 2024 году – 225.
Заключив договор о целевом обучении, студент получает ряд преимуществ: бесплатное образование, материальное стимулирование и гарантированное трудоустройство в больницах Верхневолжья.
В этом году по инициативе главы региона в Верхневолжье был существенно увеличен размер ежемесячных и ежегодных выплат для студентов, обучающихся в медицинских колледжах региона за счет средств регионального бюджета.
 
Тверская областьИгорь РуденяОбществоТверская область
 
 
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