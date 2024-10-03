https://ria.ru/20241003/vengriya-1976172495.html

Венгрия будет голосовать против введения пошлин ЕС на китайский автопром

Венгрия будет голосовать против введения пошлин ЕС на китайский автопром - РИА Новости, 03.10.2024

Венгрия будет голосовать против введения пошлин ЕС на китайский автопром

Венгрия проголосует против предложения Еврокомиссии ввести высокие таможенные пошлины для китайского автопрома, потому что это станет "ритуальным убийством"... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T14:58

2024-10-03T14:58

2024-10-03T15:24

экономика

венгрия

евросоюз

еврокомиссия

китай

в мире

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БУДАПЕШТ, 3 окт - РИА Новости. Венгрия проголосует против предложения Еврокомиссии ввести высокие таможенные пошлины для китайского автопрома, потому что это станет "ритуальным убийством" европейской экономики и может вызвать ответные меры со стороны КНР, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Брюссельские бюрократы готовятся завтра ритуально убить будущую конкурентоспособность европейской экономики... Планируемые карательные тарифы ЕС противоречат интересам европейских автопроизводителей и являются для них рискованными и опасными... Венгрия будет голосовать решительно против этого предложения", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.По его словам, в подобных случаях "вторая сторона принимает ответные меры"."Мы уже могли испытать предзнаменование этого, когда китайские власти объявили о проверках и ограничениях на некоторые продукты питания и сельскохозяйственную продукцию. Страны Западной Европы ежегодно экспортируют в Китай на сотни миллиардов евро, и очевидно, что часть этих экспортных показателей может оказаться под угрозой, если китайцы примут ответные меры", - предостерег он.Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240915/auto-1972462687.html

https://ria.ru/20240904/kitay-1970336276.html

венгрия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, венгрия, евросоюз, еврокомиссия, китай, в мире