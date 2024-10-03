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Венгрия будет голосовать против введения пошлин ЕС на китайский автопром - РИА Новости, 03.10.2024
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14:58 03.10.2024 (обновлено: 15:24 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/vengriya-1976172495.html
Венгрия будет голосовать против введения пошлин ЕС на китайский автопром
Венгрия будет голосовать против введения пошлин ЕС на китайский автопром - РИА Новости, 03.10.2024
Венгрия будет голосовать против введения пошлин ЕС на китайский автопром
Венгрия проголосует против предложения Еврокомиссии ввести высокие таможенные пошлины для китайского автопрома, потому что это станет "ритуальным убийством"... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:58
2024-10-03T15:24
экономика
венгрия
евросоюз
еврокомиссия
китай
в мире
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БУДАПЕШТ, 3 окт - РИА Новости. Венгрия проголосует против предложения Еврокомиссии ввести высокие таможенные пошлины для китайского автопрома, потому что это станет "ритуальным убийством" европейской экономики и может вызвать ответные меры со стороны КНР, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Брюссельские бюрократы готовятся завтра ритуально убить будущую конкурентоспособность европейской экономики... Планируемые карательные тарифы ЕС противоречат интересам европейских автопроизводителей и являются для них рискованными и опасными... Венгрия будет голосовать решительно против этого предложения", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.По его словам, в подобных случаях "вторая сторона принимает ответные меры"."Мы уже могли испытать предзнаменование этого, когда китайские власти объявили о проверках и ограничениях на некоторые продукты питания и сельскохозяйственную продукцию. Страны Западной Европы ежегодно экспортируют в Китай на сотни миллиардов евро, и очевидно, что часть этих экспортных показателей может оказаться под угрозой, если китайцы примут ответные меры", - предостерег он.Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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экономика, венгрия, евросоюз, еврокомиссия, китай, в мире
Экономика, Венгрия, Евросоюз, Еврокомиссия, Китай, В мире
Венгрия будет голосовать против введения пошлин ЕС на китайский автопром

Сийярто: Венгрия против пошлин ЕС на китайский автопром, это убийство экономики

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 окт - РИА Новости. Венгрия проголосует против предложения Еврокомиссии ввести высокие таможенные пошлины для китайского автопрома, потому что это станет "ритуальным убийством" европейской экономики и может вызвать ответные меры со стороны КНР, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«
"Брюссельские бюрократы готовятся завтра ритуально убить будущую конкурентоспособность европейской экономики... Планируемые карательные тарифы ЕС противоречат интересам европейских автопроизводителей и являются для них рискованными и опасными... Венгрия будет голосовать решительно против этого предложения", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
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По его словам, в подобных случаях "вторая сторона принимает ответные меры".
"Мы уже могли испытать предзнаменование этого, когда китайские власти объявили о проверках и ограничениях на некоторые продукты питания и сельскохозяйственную продукцию. Страны Западной Европы ежегодно экспортируют в Китай на сотни миллиардов евро, и очевидно, что часть этих экспортных показателей может оказаться под угрозой, если китайцы примут ответные меры", - предостерег он.
Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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