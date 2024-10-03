Венгрия будет голосовать против введения пошлин ЕС на китайский автопром
Сийярто: Венгрия против пошлин ЕС на китайский автопром, это убийство экономики
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 окт - РИА Новости. Венгрия проголосует против предложения Еврокомиссии ввести высокие таможенные пошлины для китайского автопрома, потому что это станет "ритуальным убийством" европейской экономики и может вызвать ответные меры со стороны КНР, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
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"Брюссельские бюрократы готовятся завтра ритуально убить будущую конкурентоспособность европейской экономики... Планируемые карательные тарифы ЕС противоречат интересам европейских автопроизводителей и являются для них рискованными и опасными... Венгрия будет голосовать решительно против этого предложения", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
По его словам, в подобных случаях "вторая сторона принимает ответные меры".
"Мы уже могли испытать предзнаменование этого, когда китайские власти объявили о проверках и ограничениях на некоторые продукты питания и сельскохозяйственную продукцию. Страны Западной Европы ежегодно экспортируют в Китай на сотни миллиардов евро, и очевидно, что часть этих экспортных показателей может оказаться под угрозой, если китайцы примут ответные меры", - предостерег он.
Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока.
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