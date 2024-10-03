https://ria.ru/20241003/vengriya-1976141700.html

ЕК подала в суд на Венгрию из-за ее закона о защите суверенитета

ЕК подала в суд на Венгрию из-за ее закона о защите суверенитета - РИА Новости, 03.10.2024

ЕК подала в суд на Венгрию из-за ее закона о защите суверенитета

Европейская комиссия решила подать в суд на Венгрию из-за ее закона "О защите суверенитета", говорится в заявлении ЕК. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T13:28

2024-10-03T13:28

2024-10-03T13:28

в мире

венгрия

будапешт

сша

еврокомиссия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg

БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Европейская комиссия решила подать в суд на Венгрию из-за ее закона "О защите суверенитета", говорится в заявлении ЕК. "Сегодня Европейская комиссия решила передать дело Венгрии в суд, поскольку считает, что ее национальный закон о "Защите суверенитета" нарушает законодательство ЕС", - указывается в документе. Ранее Еврокомиссия выражала недовольство венгерским законом и официально запрашивала у Будапешта пояснения в связи со своими опасениями. Парламент Венгрии в декабре 2023 года принял закон об учреждении специального органа по контролю за иностранным финансированием участников выборов, за получение денег из-за рубежа будет грозить лишение свободы на срок до трех лет. Закон "О защите национального суверенитета". В описании документа говорилось, что уже предпринимались попытки повлиять на парламентские выборы 2022 года с помощью денег, поступающих напрямую из-за границы, а "кандидат в премьер-министры от объединенной оппозиции также заявил, что в ходе предвыборной кампании к ним из США пришло несколько миллионов долларов". Закон предусматривает создание органа - Управления по защите суверенитета - препятствующего влиянию на венгерские выборы из-за рубежа и посягательствам на суверенитет страны. За использование иностранного финансирования в предвыборной кампании будет предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.

https://ria.ru/20240315/orban-1933290926.html

https://ria.ru/20240917/ek-1973116360.html

венгрия

будапешт

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, будапешт, сша, еврокомиссия, евросоюз