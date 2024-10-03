Рейтинг@Mail.ru
ЕК подала в суд на Венгрию из-за ее закона о защите суверенитета - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/vengriya-1976141700.html
ЕК подала в суд на Венгрию из-за ее закона о защите суверенитета
ЕК подала в суд на Венгрию из-за ее закона о защите суверенитета - РИА Новости, 03.10.2024
ЕК подала в суд на Венгрию из-за ее закона о защите суверенитета
Европейская комиссия решила подать в суд на Венгрию из-за ее закона "О защите суверенитета", говорится в заявлении ЕК. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:28
2024-10-03T13:28
в мире
венгрия
будапешт
сша
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Европейская комиссия решила подать в суд на Венгрию из-за ее закона "О защите суверенитета", говорится в заявлении ЕК. "Сегодня Европейская комиссия решила передать дело Венгрии в суд, поскольку считает, что ее национальный закон о "Защите суверенитета" нарушает законодательство ЕС", - указывается в документе. Ранее Еврокомиссия выражала недовольство венгерским законом и официально запрашивала у Будапешта пояснения в связи со своими опасениями. Парламент Венгрии в декабре 2023 года принял закон об учреждении специального органа по контролю за иностранным финансированием участников выборов, за получение денег из-за рубежа будет грозить лишение свободы на срок до трех лет. Закон "О защите национального суверенитета". В описании документа говорилось, что уже предпринимались попытки повлиять на парламентские выборы 2022 года с помощью денег, поступающих напрямую из-за границы, а "кандидат в премьер-министры от объединенной оппозиции также заявил, что в ходе предвыборной кампании к ним из США пришло несколько миллионов долларов". Закон предусматривает создание органа - Управления по защите суверенитета - препятствующего влиянию на венгерские выборы из-за рубежа и посягательствам на суверенитет страны. За использование иностранного финансирования в предвыборной кампании будет предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.
https://ria.ru/20240315/orban-1933290926.html
https://ria.ru/20240917/ek-1973116360.html
венгрия
будапешт
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, будапешт, сша, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Венгрия, Будапешт, США, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕК подала в суд на Венгрию из-за ее закона о защите суверенитета

ЕК решила подать в суд на Венгрию из-за ее закона о защите суверенитета

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Европейская комиссия решила подать в суд на Венгрию из-за ее закона "О защите суверенитета", говорится в заявлении ЕК.
"Сегодня Европейская комиссия решила передать дело Венгрии в суд, поскольку считает, что ее национальный закон о "Защите суверенитета" нарушает законодательство ЕС", - указывается в документе.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Орбан пригрозил оккупировать Брюссель
15 марта, 16:44
Ранее Еврокомиссия выражала недовольство венгерским законом и официально запрашивала у Будапешта пояснения в связи со своими опасениями.
Парламент Венгрии в декабре 2023 года принял закон об учреждении специального органа по контролю за иностранным финансированием участников выборов, за получение денег из-за рубежа будет грозить лишение свободы на срок до трех лет. Закон "О защите национального суверенитета".
В описании документа говорилось, что уже предпринимались попытки повлиять на парламентские выборы 2022 года с помощью денег, поступающих напрямую из-за границы, а "кандидат в премьер-министры от объединенной оппозиции также заявил, что в ходе предвыборной кампании к ним из США пришло несколько миллионов долларов".
Закон предусматривает создание органа - Управления по защите суверенитета - препятствующего влиянию на венгерские выборы из-за рубежа и посягательствам на суверенитет страны. За использование иностранного финансирования в предвыборной кампании будет предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Еврокомиссия не выделит требуемые Венгрией два миллиарда евро
17 сентября, 10:20
 
В миреВенгрияБудапештСШАЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала