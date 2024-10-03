ЕК подала в суд на Венгрию из-за ее закона о защите суверенитета
ЕК решила подать в суд на Венгрию из-за ее закона о защите суверенитета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Европейская комиссия решила подать в суд на Венгрию из-за ее закона "О защите суверенитета", говорится в заявлении ЕК.
"Сегодня Европейская комиссия решила передать дело Венгрии в суд, поскольку считает, что ее национальный закон о "Защите суверенитета" нарушает законодательство ЕС", - указывается в документе.
Орбан пригрозил оккупировать Брюссель
15 марта, 16:44
Ранее Еврокомиссия выражала недовольство венгерским законом и официально запрашивала у Будапешта пояснения в связи со своими опасениями.
Парламент Венгрии в декабре 2023 года принял закон об учреждении специального органа по контролю за иностранным финансированием участников выборов, за получение денег из-за рубежа будет грозить лишение свободы на срок до трех лет. Закон "О защите национального суверенитета".
В описании документа говорилось, что уже предпринимались попытки повлиять на парламентские выборы 2022 года с помощью денег, поступающих напрямую из-за границы, а "кандидат в премьер-министры от объединенной оппозиции также заявил, что в ходе предвыборной кампании к ним из США пришло несколько миллионов долларов".
Закон предусматривает создание органа - Управления по защите суверенитета - препятствующего влиянию на венгерские выборы из-за рубежа и посягательствам на суверенитет страны. За использование иностранного финансирования в предвыборной кампании будет предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.
Еврокомиссия не выделит требуемые Венгрией два миллиарда евро
17 сентября, 10:20