https://ria.ru/20241003/vengrija-1976213779.html

В Венгрии не удивились процессу в ЕК против закона о защите суверенитета

В Венгрии не удивились процессу в ЕК против закона о защите суверенитета - РИА Новости, 03.10.2024

В Венгрии не удивились процессу в ЕК против закона о защите суверенитета

Венгрия не удивлена тому, что Еврокомиссия запустила процесс против венгерского закона о защите суверенитета, считает его политическим, а не юридически... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T17:01

2024-10-03T17:01

2024-10-03T17:01

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БУДАПЕШТ, 3 окт - РИА Новости. Венгрия не удивлена тому, что Еврокомиссия запустила процесс против венгерского закона о защите суверенитета, считает его политическим, а не юридически обоснованным, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Ранее Еврокомиссия сообщила, что решила подать в суд на Венгрию из-за ее закона "О защите суверенитета". "Против Венгрии возбуждено несколько десятков дел о нарушениях, некоторые из них профессионально обоснованы, но бывают и такие, где закон становится служанкой Еврокомиссии, которую потом насилуют, что и случилось в этом случае... Конечно, нас не удивляет, что ЕК начала этот процесс", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1. Парламент Венгрии в декабре 2023 года принял закон об учреждении специального органа по контролю за иностранным финансированием участников выборов, за получение денег из-за рубежа будет грозить лишение свободы на срок до трех лет. В описании документа говорилось, что уже предпринимались попытки повлиять на парламентские выборы 2022 года с помощью денег, поступающих напрямую из-за границы, а "кандидат в премьер-министры от объединенной оппозиции также заявил, что в ходе предвыборной кампании к ним из США пришло несколько миллионов долларов". Закон предусматривает создание органа - Управления по защите суверенитета - препятствующего влиянию на венгерские выборы из-за рубежа и посягательствам на суверенитет страны. За использование иностранного финансирования в предвыборной кампании будет предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.

https://ria.ru/20240315/orban-1933290926.html

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в мире, венгрия, сша, еврокомиссия