https://ria.ru/20241003/uspenskaya-1976214817.html
Дочь Любови Успенской нашли в Израиле
Дочь Любови Успенской нашли в Израиле - РИА Новости, 03.10.2024
Дочь Любови Успенской нашли в Израиле
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна нашлась в Израиле, сообщил РИА Новости представитель артистки Константин Манжула. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:58
2024-10-03T16:58
2024-10-03T16:58
израиль
любовь успенская
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Дочь певицы Любови Успенской Татьяна нашлась в Израиле, сообщил РИА Новости представитель артистки Константин Манжула. Ранее Успенская сообщала о пропаже дочери. По ее словам, Татьяны не было дома, на связь она не выходила двое суток. В правоохранительные органы с заявлением певица не обращалась. "Татьяна нашлась в Израиле. Пока больше никаких комментариев дать не могу", - сказал Манжула. Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в видео, опубликованном в Telegram-канале, добавил, что Татьяна жива и здорова.
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израиль, любовь успенская
Израиль, Любовь Успенская
Дочь Любови Успенской нашли в Израиле
Манжула: дочь певицы Любови Успенской Татьяна нашлась в Израиле
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Дочь певицы Любови Успенской Татьяна нашлась в Израиле, сообщил РИА Новости представитель артистки Константин Манжула.
Ранее Успенская сообщала о пропаже дочери. По ее словам, Татьяны не было дома, на связь она не выходила двое суток. В правоохранительные органы с заявлением певица не обращалась.
"Татьяна нашлась в Израиле. Пока больше никаких комментариев дать не могу", - сказал Манжула.
Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в видео, опубликованном в Telegram-канале, добавил, что Татьяна жива и здорова.