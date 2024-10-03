https://ria.ru/20241003/uspenskaya-1976214817.html

Дочь Любови Успенской нашли в Израиле

Дочь Любови Успенской нашли в Израиле - РИА Новости, 03.10.2024

Дочь Любови Успенской нашли в Израиле

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна нашлась в Израиле, сообщил РИА Новости представитель артистки Константин Манжула. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:58

2024-10-03T16:58

2024-10-03T16:58

израиль

любовь успенская

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Дочь певицы Любови Успенской Татьяна нашлась в Израиле, сообщил РИА Новости представитель артистки Константин Манжула. Ранее Успенская сообщала о пропаже дочери. По ее словам, Татьяны не было дома, на связь она не выходила двое суток. В правоохранительные органы с заявлением певица не обращалась. "Татьяна нашлась в Израиле. Пока больше никаких комментариев дать не могу", - сказал Манжула. Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в видео, опубликованном в Telegram-канале, добавил, что Татьяна жива и здорова.

https://ria.ru/20240317/grazhdanstvo-1933699198.html

израиль

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2024

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израиль, любовь успенская