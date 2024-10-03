Рейтинг@Mail.ru
Дочь Любови Успенской нашли в Израиле - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/uspenskaya-1976214817.html
Дочь Любови Успенской нашли в Израиле
Дочь Любови Успенской нашли в Израиле - РИА Новости, 03.10.2024
Дочь Любови Успенской нашли в Израиле
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна нашлась в Израиле, сообщил РИА Новости представитель артистки Константин Манжула. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:58
2024-10-03T16:58
израиль
любовь успенская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850604057_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_908b70d427e3d1044d6e27c9f54f8cd5.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Дочь певицы Любови Успенской Татьяна нашлась в Израиле, сообщил РИА Новости представитель артистки Константин Манжула. Ранее Успенская сообщала о пропаже дочери. По ее словам, Татьяны не было дома, на связь она не выходила двое суток. В правоохранительные органы с заявлением певица не обращалась. "Татьяна нашлась в Израиле. Пока больше никаких комментариев дать не могу", - сказал Манжула. Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в видео, опубликованном в Telegram-канале, добавил, что Татьяна жива и здорова.
https://ria.ru/20240317/grazhdanstvo-1933699198.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850604057_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e90b550821f35f8d58177396e935dc1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, любовь успенская
Израиль, Любовь Успенская
Дочь Любови Успенской нашли в Израиле

Манжула: дочь певицы Любови Успенской Татьяна нашлась в Израиле

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Любовь Успенская с дочерью Татьяной
Певица Любовь Успенская с дочерью Татьяной - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Любовь Успенская с дочерью Татьяной. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Дочь певицы Любови Успенской Татьяна нашлась в Израиле, сообщил РИА Новости представитель артистки Константин Манжула.
Ранее Успенская сообщала о пропаже дочери. По ее словам, Татьяны не было дома, на связь она не выходила двое суток. В правоохранительные органы с заявлением певица не обращалась.
"Татьяна нашлась в Израиле. Пока больше никаких комментариев дать не могу", - сказал Манжула.
Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в видео, опубликованном в Telegram-канале, добавил, что Татьяна жива и здорова.
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Любовь Успенская получила российское гражданство
17 марта, 14:53
 
ИзраильЛюбовь Успенская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала