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На Украине мужчины начали исправно платить алименты, чтобы не идти на фронт - РИА Новости, 03.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:24 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/ukraina-1976157893.html
На Украине мужчины начали исправно платить алименты, чтобы не идти на фронт
На Украине мужчины начали исправно платить алименты, чтобы не идти на фронт - РИА Новости, 03.10.2024
На Украине мужчины начали исправно платить алименты, чтобы не идти на фронт
Мужчины призывного возраста на Украине стали более добросовестно выплачивать алименты, чтобы не потерять отсрочку от мобилизации, заявил в четверг руководитель... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:24
2024-10-03T14:24
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Мужчины призывного возраста на Украине стали более добросовестно выплачивать алименты, чтобы не потерять отсрочку от мобилизации, заявил в четверг руководитель центрального управления министерства юстиции страны Кирилл Миненко. "Мы имеем статистику сравнения прошлого года и этого. И мы видим, что наши граждане более добросовестно оплачивают алименты. Мы это связываем с тем, что, например, многодетный отец, который имеет троих или более несовершеннолетних детей, имеет отсрочку от мобилизации. Если задолженность по алиментам остается дольше трех месяцев, то фактически считается, что отец не содержит своих детей должным образом. И в таком случае он может быть лишен отсрочки от мобилизации", - сказал Миненко в эфире телеканала "Рада". По его словам, в 2024 году прирост оплаты алиментов уже 30% по сравнению с прошлым годом. На Украине родители трех или более детей имеют право на отсрочку от военной службы. При этом дети должны быть родные. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241002/ukraina-1975963796.html
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украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
На Украине мужчины начали исправно платить алименты, чтобы не идти на фронт

Минюст Украины: мужчины призывного возраста более добросовестно платят алименты

© iStock.com / PeopleImagesПодпись документов
Подпись документов - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© iStock.com / PeopleImages
Подпись документов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Мужчины призывного возраста на Украине стали более добросовестно выплачивать алименты, чтобы не потерять отсрочку от мобилизации, заявил в четверг руководитель центрального управления министерства юстиции страны Кирилл Миненко.
"Мы имеем статистику сравнения прошлого года и этого. И мы видим, что наши граждане более добросовестно оплачивают алименты. Мы это связываем с тем, что, например, многодетный отец, который имеет троих или более несовершеннолетних детей, имеет отсрочку от мобилизации. Если задолженность по алиментам остается дольше трех месяцев, то фактически считается, что отец не содержит своих детей должным образом. И в таком случае он может быть лишен отсрочки от мобилизации", - сказал Миненко в эфире телеканала "Рада".
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По его словам, в 2024 году прирост оплаты алиментов уже 30% по сравнению с прошлым годом.
На Украине родители трех или более детей имеют право на отсрочку от военной службы. При этом дети должны быть родные.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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