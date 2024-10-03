https://ria.ru/20241003/ubiystvo-1976247893.html
В Смоленске задержали членов ОПГ по делу об убийстве 20-летней давности
В Смоленске задержали членов ОПГ по делу об убийстве 20-летней давности - РИА Новости, 03.10.2024
В Смоленске задержали членов ОПГ по делу об убийстве 20-летней давности
Члены организованной группы, подозреваемые в убийстве милиционера и его брата, совершенном 20 лет назад, задержаны в Смоленске, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T18:53
2024-10-03T18:53
2024-10-03T18:53
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Члены организованной группы, подозреваемые в убийстве милиционера и его брата, совершенном 20 лет назад, задержаны в Смоленске, сообщает СУСК России по Смоленской области. Сообщается, что следователи расследуют уголовное дело по пунктам "а", "в", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряженное с их похищением, совершенное организованной группой - в редакции Федерального закона от 8.12.2003 №162-ФЗ). "По версии следствия, в 2003 году была создана организованная группа в целях убийства действующего сотрудника милиции из-за дачи им показаний в ходе судебного разбирательства уголовного дела по факту покушения на убийство бывшего сотрудника правоохранительных органов", - говорится в сообщении. Шестнадцатого декабря 2003 года около 8 часов утра фигуранты, как полагает следствие, одетые в специальную одежду с эмблемами одного из силовых ведомств, вооруженные автоматическим оружием, на автомобиле прибыли на автостоянку в Смоленске, где находились милиционер и его родной брат. "Фигуранты, представившись представителями власти, применив физическую силу, схватили мужчин, посадили их в машину, привезли в лесной массив в Рославльском районе, где убили. Тела потерпевших члены преступной группы сожгли, а также сокрыли другие следы преступления", - информирует СУСК. Длительное время преступление оставалось не раскрытым. Но в ходе продолжающейся все эти годы совместной работы следователей СК и полиции были установлены три лица, подозреваемые в совершении данного преступления. Двое фигурантов при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержаны, им предъявлено обвинение, следователи намерены ходатайствовать об их аресте. Третий соучастник, числящийся в розыске, ранее был задержан на территории другого субъекта и в настоящее время находится под стражей. Вину в совершении преступления члены преступной группы не признали, информирует СУСК.
https://ria.ru/20240916/sud-1972996797.html
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происшествия, смоленск, россия, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Смоленск, Россия, Смоленская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Смоленске задержали членов ОПГ по делу об убийстве 20-летней давности
В Смоленске задержали членов ОПГ по делу об убийстве милиционера 20 лет назад
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Члены организованной группы, подозреваемые в убийстве милиционера и его брата, совершенном 20 лет назад, задержаны в Смоленске, сообщает СУСК России по Смоленской области.
Сообщается, что следователи расследуют уголовное дело по пунктам "а", "в", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряженное с их похищением, совершенное организованной группой - в редакции Федерального закона от 8.12.2003 №162-ФЗ).
"По версии следствия, в 2003 году была создана организованная группа в целях убийства действующего сотрудника милиции из-за дачи им показаний в ходе судебного разбирательства уголовного дела по факту покушения на убийство бывшего сотрудника правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Шестнадцатого декабря 2003 года около 8 часов утра фигуранты, как полагает следствие, одетые в специальную одежду с эмблемами одного из силовых ведомств, вооруженные автоматическим оружием, на автомобиле прибыли на автостоянку в Смоленске, где находились милиционер и его родной брат.
"Фигуранты, представившись представителями власти, применив физическую силу, схватили мужчин, посадили их в машину, привезли в лесной массив в Рославльском районе
, где убили. Тела потерпевших члены преступной группы сожгли, а также сокрыли другие следы преступления", - информирует СУСК.
Длительное время преступление оставалось не раскрытым. Но в ходе продолжающейся все эти годы совместной работы следователей СК
и полиции были установлены три лица, подозреваемые в совершении данного преступления. Двое фигурантов при силовой поддержке сотрудников Росгвардии
задержаны, им предъявлено обвинение, следователи намерены ходатайствовать об их аресте. Третий соучастник, числящийся в розыске, ранее был задержан на территории другого субъекта и в настоящее время находится под стражей. Вину в совершении преступления члены преступной группы не признали, информирует СУСК.