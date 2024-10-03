https://ria.ru/20241003/ubiystvo-1976247893.html

В Смоленске задержали членов ОПГ по делу об убийстве 20-летней давности

В Смоленске задержали членов ОПГ по делу об убийстве 20-летней давности - РИА Новости, 03.10.2024

В Смоленске задержали членов ОПГ по делу об убийстве 20-летней давности

Члены организованной группы, подозреваемые в убийстве милиционера и его брата, совершенном 20 лет назад, задержаны в Смоленске, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T18:53

2024-10-03T18:53

2024-10-03T18:53

происшествия

смоленск

россия

смоленская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_5d32258eb04fd6d9d0bd00c10ce09cba.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Члены организованной группы, подозреваемые в убийстве милиционера и его брата, совершенном 20 лет назад, задержаны в Смоленске, сообщает СУСК России по Смоленской области. Сообщается, что следователи расследуют уголовное дело по пунктам "а", "в", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряженное с их похищением, совершенное организованной группой - в редакции Федерального закона от 8.12.2003 №162-ФЗ). "По версии следствия, в 2003 году была создана организованная группа в целях убийства действующего сотрудника милиции из-за дачи им показаний в ходе судебного разбирательства уголовного дела по факту покушения на убийство бывшего сотрудника правоохранительных органов", - говорится в сообщении. Шестнадцатого декабря 2003 года около 8 часов утра фигуранты, как полагает следствие, одетые в специальную одежду с эмблемами одного из силовых ведомств, вооруженные автоматическим оружием, на автомобиле прибыли на автостоянку в Смоленске, где находились милиционер и его родной брат. "Фигуранты, представившись представителями власти, применив физическую силу, схватили мужчин, посадили их в машину, привезли в лесной массив в Рославльском районе, где убили. Тела потерпевших члены преступной группы сожгли, а также сокрыли другие следы преступления", - информирует СУСК. Длительное время преступление оставалось не раскрытым. Но в ходе продолжающейся все эти годы совместной работы следователей СК и полиции были установлены три лица, подозреваемые в совершении данного преступления. Двое фигурантов при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержаны, им предъявлено обвинение, следователи намерены ходатайствовать об их аресте. Третий соучастник, числящийся в розыске, ранее был задержан на территории другого субъекта и в настоящее время находится под стражей. Вину в совершении преступления члены преступной группы не признали, информирует СУСК.

https://ria.ru/20240916/sud-1972996797.html

https://ria.ru/20240618/opg-1953625952.html

смоленск

россия

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, смоленск, россия, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)