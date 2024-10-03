https://ria.ru/20241003/turchak-1976111639.html
Полпред Серышев назвал главную задачу Турчака на посту главы Алтая
Полпред Серышев назвал главную задачу Турчака на посту главы Алтая - РИА Новости, 03.10.2024
Полпред Серышев назвал главную задачу Турчака на посту главы Алтая
Одной из главных задач Андрея Турчака на посту главы Республики Алтай является укрепление отношений с партнерами на евразийском пространстве, сообщил... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:35
2024-10-03T11:35
2024-10-03T16:05
республика алтай
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горно-алтайск
анатолий серышев
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политика
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БАРНАУЛ, 3 окт – РИА Новости. Одной из главных задач Андрея Турчака на посту главы Республики Алтай является укрепление отношений с партнерами на евразийском пространстве, сообщил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Церемония вступления в должность главы Республики Алтай победившего на выборах Турчака состоялась в четверг в Горно-Алтайске. "Уважаемый Андрей Анатольевич… Горный Алтай – это территория межнационального и межконфессионального мира и гражданского единства. Активный участник развития добрососедских отношений с нашими ключевыми партнерами на евразийском пространстве. Сохранить и укрепить эти традиции – одна из ваших важнейших задач на посту главы региона", - подчеркнул Серышев во время инаугурации. Он отметил, что главе региона также предстоит обеспечить дальнейшую модернизацию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, формирование комфортной среды. "Развивать современную экономику, в которой особое место в условиях республики принадлежит в том числе сельскому хозяйству и, безусловно, туризму, развитие которого должно сопровождаться, безусловно, бережным отношением к экологии, к уникальному культурному наследию горного Алтая. Особое внимание важно уделить и обеспечению экономики и социальной сферы квалифицированными кадрами", - отметил Серышев.
https://ria.ru/20240909/turchak-1971527029.html
https://ria.ru/20240909/turchak-1971102842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика алтай, россия, горно-алтайск, анатолий серышев, андрей турчак, политика
Республика Алтай, Россия, Горно-Алтайск, Анатолий Серышев, Андрей Турчак, Политика
Полпред Серышев назвал главную задачу Турчака на посту главы Алтая
Серышев: главной задачей Турчака является укрепление отношений с партнерами
БАРНАУЛ, 3 окт – РИА Новости. Одной из главных задач Андрея Турчака на посту главы Республики Алтай является укрепление отношений с партнерами на евразийском пространстве, сообщил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.
Церемония вступления в должность главы Республики Алтай победившего на выборах Турчака состоялась в четверг в Горно-Алтайске
.
"Уважаемый Андрей Анатольевич… Горный Алтай
– это территория межнационального и межконфессионального мира и гражданского единства. Активный участник развития добрососедских отношений с нашими ключевыми партнерами на евразийском пространстве. Сохранить и укрепить эти традиции – одна из ваших важнейших задач на посту главы региона", - подчеркнул Серышев во время инаугурации.
Он отметил, что главе региона также предстоит обеспечить дальнейшую модернизацию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, формирование комфортной среды.
"Развивать современную экономику, в которой особое место в условиях республики принадлежит в том числе сельскому хозяйству и, безусловно, туризму, развитие которого должно сопровождаться, безусловно, бережным отношением к экологии, к уникальному культурному наследию горного Алтая. Особое внимание важно уделить и обеспечению экономики и социальной сферы квалифицированными кадрами", - отметил Серышев.