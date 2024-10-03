Рейтинг@Mail.ru
Полпред Серышев назвал главную задачу Турчака на посту главы Алтая - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 03.10.2024 (обновлено: 16:05 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/turchak-1976111639.html
Полпред Серышев назвал главную задачу Турчака на посту главы Алтая
Полпред Серышев назвал главную задачу Турчака на посту главы Алтая - РИА Новости, 03.10.2024
Полпред Серышев назвал главную задачу Турчака на посту главы Алтая
Одной из главных задач Андрея Турчака на посту главы Республики Алтай является укрепление отношений с партнерами на евразийском пространстве, сообщил... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:35
2024-10-03T16:05
республика алтай
россия
горно-алтайск
анатолий серышев
андрей турчак
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976118258_306:573:2781:1965_1920x0_80_0_0_fa3e3c0e6a2daf201aefbd37434335c6.jpg
БАРНАУЛ, 3 окт – РИА Новости. Одной из главных задач Андрея Турчака на посту главы Республики Алтай является укрепление отношений с партнерами на евразийском пространстве, сообщил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Церемония вступления в должность главы Республики Алтай победившего на выборах Турчака состоялась в четверг в Горно-Алтайске. "Уважаемый Андрей Анатольевич… Горный Алтай – это территория межнационального и межконфессионального мира и гражданского единства. Активный участник развития добрососедских отношений с нашими ключевыми партнерами на евразийском пространстве. Сохранить и укрепить эти традиции – одна из ваших важнейших задач на посту главы региона", - подчеркнул Серышев во время инаугурации. Он отметил, что главе региона также предстоит обеспечить дальнейшую модернизацию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, формирование комфортной среды. "Развивать современную экономику, в которой особое место в условиях республики принадлежит в том числе сельскому хозяйству и, безусловно, туризму, развитие которого должно сопровождаться, безусловно, бережным отношением к экологии, к уникальному культурному наследию горного Алтая. Особое внимание важно уделить и обеспечению экономики и социальной сферы квалифицированными кадрами", - отметил Серышев.
https://ria.ru/20240909/turchak-1971527029.html
https://ria.ru/20240909/turchak-1971102842.html
республика алтай
россия
горно-алтайск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976118258_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_b467160de65d7bfce0f293e30987bef0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика алтай, россия, горно-алтайск, анатолий серышев, андрей турчак, политика
Республика Алтай, Россия, Горно-Алтайск, Анатолий Серышев, Андрей Турчак, Политика
Полпред Серышев назвал главную задачу Турчака на посту главы Алтая

Серышев: главной задачей Турчака является укрепление отношений с партнерами

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАндрей Турчак во время торжественной церемонии вступления в должность главы Республики Алтай в национальном драматическом театре имени П.В. Кучияк в Горно-Алтайске
Андрей Турчак во время торжественной церемонии вступления в должность главы Республики Алтай в национальном драматическом театре имени П.В. Кучияк в Горно-Алтайске - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Андрей Турчак во время торжественной церемонии вступления в должность главы Республики Алтай в национальном драматическом театре имени П.В. Кучияк в Горно-Алтайске
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 3 окт – РИА Новости. Одной из главных задач Андрея Турчака на посту главы Республики Алтай является укрепление отношений с партнерами на евразийском пространстве, сообщил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.
Церемония вступления в должность главы Республики Алтай победившего на выборах Турчака состоялась в четверг в Горно-Алтайске.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Избранный глава Республики Алтай Турчак поблагодарил жителей за доверие
9 сентября, 09:46
"Уважаемый Андрей Анатольевич… Горный Алтай – это территория межнационального и межконфессионального мира и гражданского единства. Активный участник развития добрососедских отношений с нашими ключевыми партнерами на евразийском пространстве. Сохранить и укрепить эти традиции – одна из ваших важнейших задач на посту главы региона", - подчеркнул Серышев во время инаугурации.
Он отметил, что главе региона также предстоит обеспечить дальнейшую модернизацию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, формирование комфортной среды.
"Развивать современную экономику, в которой особое место в условиях республики принадлежит в том числе сельскому хозяйству и, безусловно, туризму, развитие которого должно сопровождаться, безусловно, бережным отношением к экологии, к уникальному культурному наследию горного Алтая. Особое внимание важно уделить и обеспечению экономики и социальной сферы квалифицированными кадрами", - отметил Серышев.
Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак перед началом партийного форума Предпринимательство в новой экономической реальности - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Биография Андрея Турчака
9 сентября, 01:58
 
Республика АлтайРоссияГорно-АлтайскАнатолий СерышевАндрей ТурчакПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала