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В Цюрихе из-за нападения с ножом на детсад пострадал пятилетний мальчик
В Цюрихе из-за нападения с ножом на детсад пострадал пятилетний мальчик - РИА Новости, 03.10.2024
В Цюрихе из-за нападения с ножом на детсад пострадал пятилетний мальчик
Пятилетний гражданин Турции пострадал в результате нападения с ножом на детский сад в Цюрихе во вторник, его состояние улучшается, сообщил МИД страны. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T19:58
2024-10-03T19:58
2024-10-03T19:58
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АНКАРА, 3 окт – РИА Новости. Пятилетний гражданин Турции пострадал в результате нападения с ножом на детский сад в Цюрихе во вторник, его состояние улучшается, сообщил МИД страны. "Мы рады узнать, что состояние здоровья нашего 5-летнего гражданина Араса, пострадавшего в результате нападения с ножом на воспитанников детского сада в Цюрихе 1 октября, улучшается", - говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства. Трое пятилетних мальчиков пострадали в результате нападения с ножом, когда они шли в детский сад в городе Цюрихе, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на швейцарскую полицию. Дети были доставлены в больницу с ранениями. В заявлении полиции говорится, что состояние одного из мальчиков серьёзное. В связи с нападением арестован подозреваемый, 23-летний гражданин Китая. Мотивы его поступка полиция пока не называет.
https://ria.ru/20241002/tver-1976007130.html
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в мире, цюрих, турция, китай, происшествия
В мире, Цюрих, Турция, Китай, Происшествия
В Цюрихе из-за нападения с ножом на детсад пострадал пятилетний мальчик
Турецкий ребенок пострадал из-за нападения с ножом на детский сад в Цюрихе