https://ria.ru/20241003/tsakhal-1976271488.html

ЦАХАЛ заявила о ликвидации одного из глав "Хезболлы" по разработке ракет

ЦАХАЛ заявила о ликвидации одного из глав "Хезболлы" по разработке ракет - РИА Новости, 03.10.2024

ЦАХАЛ заявила о ликвидации одного из глав "Хезболлы" по разработке ракет

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации одного из глав проекта ливанского шиитского движения "Хезболлах" по разработке высокоточных ракет. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T22:54

2024-10-03T22:54

2024-10-03T23:09

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации одного из глав проекта ливанского шиитского движения "Хезболлах" по разработке высокоточных ракет."Ранее на этой неделе ВВС Израиля нанесли точный и основанный на разведданных удар в районе Бейрута, в ходе которого ликвидировали террориста Махмуда Юсефа Аниси... участвовавшего в цепочке производства вооружений террористической организации "Хезболлах", - говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.По данным израильской армии, Аниси был одним из руководителей проекта по разработке высокоточных ракет в Ливане.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241003/tsakhal-1976253451.html

https://ria.ru/20241003/tsakhal-1976202264.html

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хезболла, в мире, израиль, ливан, бейрут, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024