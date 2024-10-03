ЦАХАЛ ликвидировала ответственного за обстрел деревни на Голанских высотах
ЦАХАЛ ликвидировала ответственного за обстрел деревни Мадждаль-Шамс
© ЦАХАЛИзраильские военные
© ЦАХАЛ
Израильские военные . Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала члена шиитского движения "Хезболлах", который был ответственным за пуск ракеты, убившей 12 детей на футбольном поле в друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах в июле, сообщила в четверг армейская пресс-служба.
"Двадцать седьмого июля 2024 года террористическая организация "Хезболлах" в Ливане выпустила ракету с 53 килограммами взрывчатки по футбольному полю в Мадждаль-Шамсе на севере Израиля. Ракетный обстрел убил 12 невинных детей, игравших в футбол в субботу вечером. Вчера (в среду) истребители ВВС Израиля, действуя на основе разведданных, уничтожили Хадэра аш-Шахабию, ответственного за нападение в Мадждаль-Шамсе", - говорится в сообщении.
Военные отметили, что в зоне ответственности Хадэра аш-Шахабии был район Хар-Дов.
"Хадер также был ответственен за сотни запусков ракет и противотанковых снарядов по постам Армии обороны Израиля в районе Хар-Дов, горы Хермон и северных Голанских высот", - говорится в сообщении.
Двадцать седьмого июля в друзской деревне Мадждаль-Шамс на севере Голанских высот в результате ракетного удара погибло 12 детей и подростков. Израиль возложил ответственность за удар на ливанское шиитское движение "Хезболлах". Представители движения отрицали причастность к обстрелу.
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населённой в основном друзами - особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе шестидневной войны в 1967 году, а также четвертой арабо-израильской войны в 1973 году две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет безопасности ООН не признал это решение.