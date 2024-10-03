https://ria.ru/20241003/tsakhal-1976253451.html

ЦАХАЛ ликвидировала ответственного за обстрел деревни на Голанских высотах

ЦАХАЛ ликвидировала ответственного за обстрел деревни на Голанских высотах - РИА Новости, 03.10.2024

ЦАХАЛ ликвидировала ответственного за обстрел деревни на Голанских высотах

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала члена шиитского движения "Хезболлах", который был ответственным за пуск ракеты, убившей 12 детей на футбольном поле... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T19:34

2024-10-03T19:34

2024-10-03T19:34

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голанские высоты

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала члена шиитского движения "Хезболлах", который был ответственным за пуск ракеты, убившей 12 детей на футбольном поле в друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах в июле, сообщила в четверг армейская пресс-служба. "Двадцать седьмого июля 2024 года террористическая организация "Хезболлах" в Ливане выпустила ракету с 53 килограммами взрывчатки по футбольному полю в Мадждаль-Шамсе на севере Израиля. Ракетный обстрел убил 12 невинных детей, игравших в футбол в субботу вечером. Вчера (в среду) истребители ВВС Израиля, действуя на основе разведданных, уничтожили Хадэра аш-Шахабию, ответственного за нападение в Мадждаль-Шамсе", - говорится в сообщении. Военные отметили, что в зоне ответственности Хадэра аш-Шахабии был район Хар-Дов. "Хадер также был ответственен за сотни запусков ракет и противотанковых снарядов по постам Армии обороны Израиля в районе Хар-Дов, горы Хермон и северных Голанских высот", - говорится в сообщении. Двадцать седьмого июля в друзской деревне Мадждаль-Шамс на севере Голанских высот в результате ракетного удара погибло 12 детей и подростков. Израиль возложил ответственность за удар на ливанское шиитское движение "Хезболлах". Представители движения отрицали причастность к обстрелу. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населённой в основном друзами - особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе шестидневной войны в 1967 году, а также четвертой арабо-израильской войны в 1973 году две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет безопасности ООН не признал это решение.

https://ria.ru/20241003/tsakhal-1976210040.html

https://ria.ru/20241003/tsakhal-1976194326.html

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в мире, израиль, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, голанские высоты, ливан