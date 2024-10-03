https://ria.ru/20241003/tsakhal-1976210040.html
ЦАХАЛ заявила о ликвидации более 450 радикалов в Газе
ЦАХАЛ заявила о ликвидации более 450 радикалов в Газе - РИА Новости, 03.10.2024
ЦАХАЛ заявила о ликвидации более 450 радикалов в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 450 палестинских радикалов в секторе Газа за последние три месяца, сообщила в четверг пресс-служба армии. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:43
2024-10-03T16:43
2024-10-03T16:46
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 450 палестинских радикалов в секторе Газа за последние три месяца, сообщила в четверг пресс-служба армии. "За последние три месяца силы ЦАХАЛ ликвидировали более 450 террористов в результате авиаударов и прямых столкновений, а также уничтожили сотни объектов инфраструктуры террористов в секторе Газа", - говорится в сообщении. В пресс-службе также добавили, что военнослужащие из 252-й дивизии обнаружили и уничтожили туннель протяженностью около восьми километров на территории палестинского анклава. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. -0-
https://ria.ru/20241002/gaza-1975994147.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявила о ликвидации более 450 радикалов в Газе
ЦАХАЛ: Израиль уничтожил более 450 радикалов в Газе за три месяца
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 450 палестинских радикалов в секторе Газа за последние три месяца, сообщила в четверг пресс-служба армии.
"За последние три месяца силы ЦАХАЛ ликвидировали более 450 террористов в результате авиаударов и прямых столкновений, а также уничтожили сотни объектов инфраструктуры террористов в секторе Газа", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также добавили, что военнослужащие из 252-й дивизии обнаружили и уничтожили туннель протяженностью около восьми километров на территории палестинского анклава.
Израиль
7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе
, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
. -0-