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Источник: ЦАХАЛ нанес четыре авиаудара по пригородам Бейрута - РИА Новости, 03.10.2024
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16:33 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/tsakhal-1976208737.html
Источник: ЦАХАЛ нанес четыре авиаудара по пригородам Бейрута
Источник: ЦАХАЛ нанес четыре авиаудара по пригородам Бейрута - РИА Новости, 03.10.2024
Источник: ЦАХАЛ нанес четыре авиаудара по пригородам Бейрута
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла 4 авиаудара по южным пригородам ливанской столицы, целью одного из ударов было здание офиса по связям со СМИ ливанского... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:33
2024-10-03T16:33
в мире
бейрут
израиль
ливан
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла 4 авиаудара по южным пригородам ливанской столицы, целью одного из ударов было здание офиса по связям со СМИ ливанского шиитского движения "Хезболлах", сообщил источник РИА Новости. "Четыре израильских удара по южным пригородам Бейрута. Один из них был нацелен на здание по связям со СМИ "Хезболлах" в районе Моавад в южном пригороде Бейрута, что привело к разрушению здания и значительному ущербу", - сказал источник. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241003/tsakhal-1976202264.html
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в мире, бейрут, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Источник: ЦАХАЛ нанес четыре авиаудара по пригородам Бейрута

ЦАХАЛ нанёс авиаудары к югу от Бейрута, включая офис по связям со СМИ "Хезболлы"

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского удара в Бейруте
Последствия израильского удара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского удара в Бейруте. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла 4 авиаудара по южным пригородам ливанской столицы, целью одного из ударов было здание офиса по связям со СМИ ливанского шиитского движения "Хезболлах", сообщил источник РИА Новости.
"Четыре израильских удара по южным пригородам Бейрута. Один из них был нацелен на здание по связям со СМИ "Хезболлах" в районе Моавад в южном пригороде Бейрута, что привело к разрушению здания и значительному ущербу", - сказал источник.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
ЦАХАЛ сообщила об атаке на штаб разведки и центр связи "Хезболлы" в Бейруте
Вчера, 16:13
 
В миреБейрутИзраильЛиванХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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