https://ria.ru/20241003/tsakhal-1976208737.html

Источник: ЦАХАЛ нанес четыре авиаудара по пригородам Бейрута

Источник: ЦАХАЛ нанес четыре авиаудара по пригородам Бейрута - РИА Новости, 03.10.2024

Источник: ЦАХАЛ нанес четыре авиаудара по пригородам Бейрута

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла 4 авиаудара по южным пригородам ливанской столицы, целью одного из ударов было здание офиса по связям со СМИ ливанского... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:33

2024-10-03T16:33

2024-10-03T16:33

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла 4 авиаудара по южным пригородам ливанской столицы, целью одного из ударов было здание офиса по связям со СМИ ливанского шиитского движения "Хезболлах", сообщил источник РИА Новости. "Четыре израильских удара по южным пригородам Бейрута. Один из них был нацелен на здание по связям со СМИ "Хезболлах" в районе Моавад в южном пригороде Бейрута, что привело к разрушению здания и значительному ущербу", - сказал источник. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241003/tsakhal-1976202264.html

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в мире, бейрут, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024