https://ria.ru/20241003/tsakhal-1976202264.html

ЦАХАЛ сообщила об атаке на штаб разведки и центр связи "Хезболлы" в Бейруте

ЦАХАЛ сообщила об атаке на штаб разведки и центр связи "Хезболлы" в Бейруте - РИА Новости, 03.10.2024

ЦАХАЛ сообщила об атаке на штаб разведки и центр связи "Хезболлы" в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" в Бейруте, включая разведывательный штаб и центр связи, сообщила... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:13

2024-10-03T16:13

2024-10-03T16:22

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хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" в Бейруте, включая разведывательный штаб и центр связи, сообщила армейская пресс-служба."Некоторое время назад истребители ВВС на основе данных военной разведки атаковали цели разведывательного штаба террористической организации "Хезболлах" в Бейруте, включая террористов, входящих в состав подразделения, средства сбора разведданных, командные центры и дополнительную террористическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.Военные отметили, что атакованный штаб разведки - это центральный разведывательный орган "Хезболлах", который отвечает за сбор данных об Израиле и ЦАХАЛ.

https://ria.ru/20241003/tsakhal-1976124724.html

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в мире, бейрут, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024