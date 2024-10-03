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ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию палестинца, растерзавшего израильских военных
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию палестинца, растерзавшего израильских военных - РИА Новости, 03.10.2024
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию палестинца, растерзавшего израильских военных
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) подтвердили ликвидацию в секторе Газа палестинца, участвовавшего в расправе над двумя... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:53
2024-10-03T15:53
2024-10-03T15:53
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) подтвердили ликвидацию в секторе Газа палестинца, участвовавшего в расправе над двумя израильскими военными, с которой началась "вторая интифада" в 2000 году. Почти четверть века назад толпа растерзала двух солдат-резервистов, которые по ошибке заехали в палестинский город Рамалла на Западном берегу реки Иордан и были задержаны местной полицией. Этот эпизод считается отправной точкой "второй интафады" - пятилетнего антиоккупационного восстания палестинцев, которое сопровождалось волной терактов в израильских городах и кровопролитными рейдами на палестинских территориях. "В результате авиаудара по району Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа силы ЦАХАЛ и ШАБАК уничтожили террориста Абд аль-Азиз Салахи", - говорится в сообщении пресс-служба ВВС Израиля. По данным ЦАХАЛ, в последние годы Салахи продолжал заниматься организацией актов террора на Западном берегу. Салахи был арестован израильтянами и приговорен к пожизненному тюремному заключению, однако в 2011 году вышел на свободу в рамках обменной сделки с палестинским движением ХАМАС.
https://ria.ru/20241003/livan-1976178530.html
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в мире, рамалла, западный берег реки иордан, израиль, шабак, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Рамалла, Западный берег реки Иордан, Израиль, ШАБАК, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию палестинца, растерзавшего израильских военных
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию палестинца, участвовавшего во "второй интифаде"