https://ria.ru/20241003/tsakhal-1976194326.html

ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию палестинца, растерзавшего израильских военных

ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию палестинца, растерзавшего израильских военных - РИА Новости, 03.10.2024

ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию палестинца, растерзавшего израильских военных

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) подтвердили ликвидацию в секторе Газа палестинца, участвовавшего в расправе над двумя... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T15:53

2024-10-03T15:53

2024-10-03T15:53

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рамалла

западный берег реки иордан

израиль

шабак

хамас

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) подтвердили ликвидацию в секторе Газа палестинца, участвовавшего в расправе над двумя израильскими военными, с которой началась "вторая интифада" в 2000 году. Почти четверть века назад толпа растерзала двух солдат-резервистов, которые по ошибке заехали в палестинский город Рамалла на Западном берегу реки Иордан и были задержаны местной полицией. Этот эпизод считается отправной точкой "второй интафады" - пятилетнего антиоккупационного восстания палестинцев, которое сопровождалось волной терактов в израильских городах и кровопролитными рейдами на палестинских территориях. "В результате авиаудара по району Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа силы ЦАХАЛ и ШАБАК уничтожили террориста Абд аль-Азиз Салахи", - говорится в сообщении пресс-служба ВВС Израиля. По данным ЦАХАЛ, в последние годы Салахи продолжал заниматься организацией актов террора на Западном берегу. Салахи был арестован израильтянами и приговорен к пожизненному тюремному заключению, однако в 2011 году вышел на свободу в рамках обменной сделки с палестинским движением ХАМАС.

https://ria.ru/20241003/livan-1976178530.html

https://ria.ru/20241003/izrail-1976136310.html

рамалла

западный берег реки иордан

израиль

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в мире, рамалла, западный берег реки иордан, израиль, шабак, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024