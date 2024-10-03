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ЦАХАЛ нанесла удары по 200 объектам "Хезболлы"

ЦАХАЛ нанесла удары по 200 объектам "Хезболлы" - РИА Новости, 03.10.2024

ЦАХАЛ нанесла удары по 200 объектам "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары примерно по 200 объектам инфраструктуры шиитского движения "Хезболлах" и ликвидировала около 60 бойцов движения... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T12:26

2024-10-03T12:26

2024-10-03T12:26

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары примерно по 200 объектам инфраструктуры шиитского движения "Хезболлах" и ликвидировала около 60 бойцов движения в Ливане, заявила в четверг пресс-служба ЦАХАЛ. "Под руководством северного командования ЦАХАЛ ВВС Израиля нанесли удары примерно по 200 объектам террористической группировки "Хезболлах" на территории Ливана, включая объекты террористической инфраструктуры, террористов, склады оружия, наблюдательные пункты и другие объекты инфраструктуры на юге Ливана", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что ночью был нанесен точечный удар по зданию муниципалитета на юге Ливана, где, по данным ЦАХАЛ, действовали бойцы "Хезболлах" и хранилось оружия движения. В результате удара было ликвидировано около 15 радикалов. Также ВВС Израиля уничтожили бойцов "Хезболлах", которые выпустили снаряды в сторону израильских военных, действовавших на территории южного Ливана. Еще несколько радикалов были уничтожены при попытке открыть огонь по войскам ЦАХАЛ. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241002/iran-1975927087.html

https://ria.ru/20241003/izrail-1976092249.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024