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Армия Израиля заявила о перехвате "подозрительной цели" в центре страны
Армия Израиля заявила о перехвате "подозрительной цели" в центре страны - РИА Новости, 03.10.2024
Армия Израиля заявила о перехвате "подозрительной цели" в центре страны
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате подозрительной воздушной цели у побережья района Гуш-Дан в центральной части страны. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T04:42
2024-10-03T04:42
2024-10-03T04:42
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате подозрительной воздушной цели у побережья района Гуш-Дан в центральной части страны. "Израильские ВВС перехватили подозрительную воздушную цель у побережья района Гуш-Дан в центральной части Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы армии страны, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ. Израиль с 1 октября 2023 года проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Армия Израиля заявила о перехвате "подозрительной цели" в центре страны
ЦАХАЛ: в центре Израиля перехватили подозрительную воздушную цель