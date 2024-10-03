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Армия Израиля заявила о перехвате "подозрительной цели" в центре страны - РИА Новости, 03.10.2024
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04:42 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/tsakhal-1976069986.html
Армия Израиля заявила о перехвате "подозрительной цели" в центре страны
Армия Израиля заявила о перехвате "подозрительной цели" в центре страны - РИА Новости, 03.10.2024
Армия Израиля заявила о перехвате "подозрительной цели" в центре страны
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате подозрительной воздушной цели у побережья района Гуш-Дан в центральной части страны. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T04:42
2024-10-03T04:42
израиль
ливан
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате подозрительной воздушной цели у побережья района Гуш-Дан в центральной части страны. "Израильские ВВС перехватили подозрительную воздушную цель у побережья района Гуш-Дан в центральной части Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы армии страны, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ. Израиль с 1 октября 2023 года проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Армия Израиля заявила о перехвате "подозрительной цели" в центре страны

ЦАХАЛ: в центре Израиля перехватили подозрительную воздушную цель

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский противоракетный комплекс "Железный купол" в Ашкелоне
Израильский противоракетный комплекс Железный купол в Ашкелоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский противоракетный комплекс "Железный купол" в Ашкелоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате подозрительной воздушной цели у побережья района Гуш-Дан в центральной части страны.
"Израильские ВВС перехватили подозрительную воздушную цель у побережья района Гуш-Дан в центральной части Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы армии страны, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Израиль с 1 октября 2023 года проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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ИзраильЛиванХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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