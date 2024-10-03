https://ria.ru/20241003/tsahal-1976261396.html

Израиль заявил о планах уничтожить инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана

Израиль заявил о планах уничтожить инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 03.10.2024

Израиль заявил о планах уничтожить инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена полностью ликвидировать инфраструктуру ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и исключить присутствие движения в... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T21:07

2024-10-03T21:07

2024-10-03T21:07

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена полностью ликвидировать инфраструктуру ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и исключить присутствие движения в этих районах, заявил начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви. "Сегодня я встретился с командирами и солдатами 98-й и 36-й дивизий, которые действуют в Ливане для выполнения очень важной миссии — установления безопасности на севере и возвращения жителей в свои дома... Возвращение жителей означает уничтожение террористической инфраструктуры, которую "Хезболлах" построило вблизи границы. Мы полны решимости уничтожить эту инфраструктуру и уничтожить всех, кто там находится. Мы не позволим "Хезболлах" обосноваться в этих местах. Мы будем продолжать наносить ущерб "Хезболлах" во всех районах - Бейруте, долине Бекаа и на юге Ливана", - заявил Халеви, слова которого распространила армейская пресс-служба.

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, бейрут, бекаа, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль