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Израиль заявил о планах уничтожить инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана
Израиль заявил о планах уничтожить инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 03.10.2024
Израиль заявил о планах уничтожить инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена полностью ликвидировать инфраструктуру ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и исключить присутствие движения в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T21:07
2024-10-03T21:07
2024-10-03T21:07
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена полностью ликвидировать инфраструктуру ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и исключить присутствие движения в этих районах, заявил начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви. "Сегодня я встретился с командирами и солдатами 98-й и 36-й дивизий, которые действуют в Ливане для выполнения очень важной миссии — установления безопасности на севере и возвращения жителей в свои дома... Возвращение жителей означает уничтожение террористической инфраструктуры, которую "Хезболлах" построило вблизи границы. Мы полны решимости уничтожить эту инфраструктуру и уничтожить всех, кто там находится. Мы не позволим "Хезболлах" обосноваться в этих местах. Мы будем продолжать наносить ущерб "Хезболлах" во всех районах - Бейруте, долине Бекаа и на юге Ливана", - заявил Халеви, слова которого распространила армейская пресс-служба.
https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, бейрут, бекаа, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Ливан, Бейрут, Бекаа, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
Израиль заявил о планах уничтожить инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана
Израиль намерен полностью ликвидировать инфраструктуру "Хезболлах" на юге Ливана