https://ria.ru/20241003/tsahal-1976154871.html

ЦАХАЛ призвала жителей деревень на юге Ливана к эвакуации

ЦАХАЛ призвала жителей деревень на юге Ливана к эвакуации - РИА Новости, 03.10.2024

ЦАХАЛ призвала жителей деревень на юге Ливана к эвакуации

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей более 20 деревень на юге Ливана срочно эвакуироваться из жилых домов и направиться в районы к северу от реки... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T14:24

2024-10-03T14:24

2024-10-03T14:24

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КАИР, 3 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей более 20 деревень на юге Ливана срочно эвакуироваться из жилых домов и направиться в районы к северу от реки Авали, запретив двигаться в южном направлении. "Активность "Хезболлах" вынуждает ЦАХАЛ применить против него силу… В целях вашей безопасности вам следует немедленно покинуть дома и направиться в районы севернее реки Авали. Все, кто окажется в непосредственной близости от членов "Хезболлах", его объектов и вооружений, подвергнут свою жизнь опасности… Вам запрещено двигаться на юг, любое перемещение в этом направлении может подвергнуть вас опасности", - заявил в социальной сети X арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри. ЦАХАЛ впервые призывает к эвакуации жителей населенных пунктов к северу от реки Литани, отмечает в этой связи телеканал Al-Hadath. Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. -0-

https://ria.ru/20231207/izrail-1914466097.html

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в мире, ливан, израиль, бейрут, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024