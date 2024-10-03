https://ria.ru/20241003/trevoga-1976264935.html
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.10.2024
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T21:43
2024-10-03T21:43
2024-10-03T21:43
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 20.57 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Харьковской области. Через некоторое время спустя она прозвучала в Сумской и Черниговской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, черниговская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Черниговская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Сумской, Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу