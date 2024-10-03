https://ria.ru/20241003/trevoga-1976212454.html

В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу

В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.10.2024

В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четверг в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:46

2024-10-03T16:46

2024-10-03T16:46

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Сумской области звучит более 7 часов. В Харьковской области тревогу объявили в 15.10 мск. На остальные упомянутые регионы тревога распространилась в период с 16.10 по 16.23. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сумская область, украина, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф