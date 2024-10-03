В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В Одесской, Николаевской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным ресурса, тревога в Сумской области звучит более 7 часов. В Харьковской области тревогу объявили в 15.10 мск. На остальные упомянутые регионы тревога распространилась в период с 16.10 по 16.23.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18