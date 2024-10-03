https://ria.ru/20241003/teatr-1976068748.html
В театре в Хабаровске в момент начала пожара находились три человека
В театре в Хабаровске в момент начала пожара находились три человека - РИА Новости, 03.10.2024
В театре в Хабаровске в момент начала пожара находились три человека
Три человека находились в театре музкомедии в Хабаровске в момент начала пожара, они эвакуировались, сообщает МЧС России. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T04:01
2024-10-03T04:01
2024-10-03T09:36
хабаровск
россия
хабаровский край
дмитрий демешин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ХАБАРОВСК, 3 окт - РИА Новости. Три человека находились в театре музкомедии в Хабаровске в момент начала пожара, они эвакуировались, сообщает МЧС России. Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске в четверг. Как сообщала РИА Новости представитель МЧС Хабаровского края Екатерина Потворова, на место ЧП выехали подразделения по повышенному рангу опасности. Предварительно, площадь пожара составляет 1 тысячу "квадратов". Дорогу возле театра перекрыли, объезд организован по пересекающим улицам. Создан штаб по ликвидации пожара под председательством губернатора Дмитрия Демешина, он лично держит ситуацию на контроле. Жертв нет. "Сообщение о возгорании в здании Краевого музыкального театра в Хабаровске поступило в 9.12 (2.12 мск). На месте работают 11 единиц техники и более 50 человек личного состава, в том числе применяется высотная техника... Горит кровля, обшивка здания. Произошло обрушение внутренних конструкций и кровли в части здания. В момент происшествия в театре находились три человека, эвакуировались до прибытия пожарных", - говорится в сообщении. Информации о пострадавших в настоящее время нет, уточняет МЧС. Руководство театра пока не дает комментариев. Причины пожара не называются.
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хабаровск, россия, хабаровский край, дмитрий демешин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Хабаровск, Россия, Хабаровский край, Дмитрий Демешин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В театре в Хабаровске в момент начала пожара находились три человека
В театре музкомедии в Хабаровске в момент начала пожара находились три человека