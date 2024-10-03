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У горящего театра музкомедии в Хабаровске обрушилась часть крыши - РИА Новости, 03.10.2024
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03:46 03.10.2024 (обновлено: 08:30 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/teatr-1976068344.html
У горящего театра музкомедии в Хабаровске обрушилась часть крыши
У горящего театра музкомедии в Хабаровске обрушилась часть крыши - РИА Новости, 03.10.2024
У горящего театра музкомедии в Хабаровске обрушилась часть крыши
Произошло обрушение части кровли театра музыкальной комедии в Хабаровске, спасатели наращивают группировку, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T03:46
2024-10-03T08:30
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Произошло обрушение части кровли театра музыкальной комедии в Хабаровске, спасатели наращивают группировку, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее представитель МЧС Хабаровского края Екатерина Потворова сообщила РИА Новости, что в Хабаровске загорелся театр музыкальной комедии. В пресс-службе МЧС России уточнили, что, по предварительной информации, происходит горение обшивки и кровли здания на площади 1 тысяча квадратных метров."Произошло обрушение кровли части здания над фойе. Проводится наращивание группировки. Пожар тушат более 50 человек и 11 единиц техники", - говорится в сообщении.
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Пожар в театре музыкальной комедии в Хабаровске
Кадры тушения пожара в театре музыкальной комедии в Хабаровске от МЧС.
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хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Хабаровск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
У горящего театра музкомедии в Хабаровске обрушилась часть крыши

У горящего театра музкомедии в Хабаровске обрушилась часть крыши

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Произошло обрушение части кровли театра музыкальной комедии в Хабаровске, спасатели наращивают группировку, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее представитель МЧС Хабаровского края Екатерина Потворова сообщила РИА Новости, что в Хабаровске загорелся театр музыкальной комедии. В пресс-службе МЧС России уточнили, что, по предварительной информации, происходит горение обшивки и кровли здания на площади 1 тысяча квадратных метров.
"Произошло обрушение кровли части здания над фойе. Проводится наращивание группировки. Пожар тушат более 50 человек и 11 единиц техники", - говорится в сообщении.
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ХабаровскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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