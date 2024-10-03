https://ria.ru/20241003/teatr-1976068344.html

У горящего театра музкомедии в Хабаровске обрушилась часть крыши

У горящего театра музкомедии в Хабаровске обрушилась часть крыши - РИА Новости, 03.10.2024

У горящего театра музкомедии в Хабаровске обрушилась часть крыши

Произошло обрушение части кровли театра музыкальной комедии в Хабаровске, спасатели наращивают группировку, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T03:46

2024-10-03T03:46

2024-10-03T08:30

хабаровск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Произошло обрушение части кровли театра музыкальной комедии в Хабаровске, спасатели наращивают группировку, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее представитель МЧС Хабаровского края Екатерина Потворова сообщила РИА Новости, что в Хабаровске загорелся театр музыкальной комедии. В пресс-службе МЧС России уточнили, что, по предварительной информации, происходит горение обшивки и кровли здания на площади 1 тысяча квадратных метров."Произошло обрушение кровли части здания над фойе. Проводится наращивание группировки. Пожар тушат более 50 человек и 11 единиц техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241002/moskva-1976054222.html

хабаровск

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Пожар в театре музыкальной комедии в Хабаровске Кадры тушения пожара в театре музыкальной комедии в Хабаровске от МЧС. 2024-10-03T03:46 true PT2M20S

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хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия