Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" заявила об ударе управляемой ракетой по израильскому танку - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 03.10.2024 (обновлено: 16:12 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/tank-1976198689.html
"Хезболла" заявила об ударе управляемой ракетой по израильскому танку
"Хезболла" заявила об ударе управляемой ракетой по израильскому танку - РИА Новости, 03.10.2024
"Хезболла" заявила об ударе управляемой ракетой по израильскому танку
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удар управляемой ракетой по танку "Меркава" Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере еврейского... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:01
2024-10-03T16:12
в мире
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
армия обороны израиля (цахал)
хамас
ливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903436396_711:809:2914:2048_1920x0_80_0_0_6d3faf8201f9b2ee82351dcd07ab00d4.jpg
КАИР, 3 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удар управляемой ракетой по танку "Меркава" Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере еврейского государства."Бойцы "Исламского сопротивления" ("Хезболлах" - ред.) в четверг в 15.05 нанесли удар управляемой ракетой по танку "Меркава" в поселении Нетуа", - говорится в заявлении движения.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903436396_881:643:2755:2048_1920x0_80_0_0_27a2b066f6c0a80b2bc1659f63c17a37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал), хамас, ливан
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС, Ливан
"Хезболла" заявила об ударе управляемой ракетой по израильскому танку

"Хезболла" заявила, что нанесла удар ракетой по танку ЦАХАЛ на севере Израиля

© AP Photo / Hussein MallaДым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы"
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики Хезболлы - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 3 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удар управляемой ракетой по танку "Меркава" Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере еврейского государства.
«
"Бойцы "Исламского сопротивления" ("Хезболлах" - ред.) в четверг в 15.05 нанесли удар управляемой ракетой по танку "Меркава" в поселении Нетуа", - говорится в заявлении движения.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
"Полная ликвидация невозможна". Чем обернется вторжение Израиля в Ливан
1 октября, 12:00
 
В миреИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ХАМАСЛиван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала