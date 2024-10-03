https://ria.ru/20241003/tank-1976198689.html
"Хезболла" заявила об ударе управляемой ракетой по израильскому танку
"Хезболла" заявила об ударе управляемой ракетой по израильскому танку - РИА Новости, 03.10.2024
"Хезболла" заявила об ударе управляемой ракетой по израильскому танку
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удар управляемой ракетой по танку "Меркава" Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере еврейского... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:01
2024-10-03T16:01
2024-10-03T16:12
в мире
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
армия обороны израиля (цахал)
хамас
ливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903436396_711:809:2914:2048_1920x0_80_0_0_6d3faf8201f9b2ee82351dcd07ab00d4.jpg
КАИР, 3 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удар управляемой ракетой по танку "Меркава" Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере еврейского государства."Бойцы "Исламского сопротивления" ("Хезболлах" - ред.) в четверг в 15.05 нанесли удар управляемой ракетой по танку "Меркава" в поселении Нетуа", - говорится в заявлении движения.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html
израиль
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903436396_881:643:2755:2048_1920x0_80_0_0_27a2b066f6c0a80b2bc1659f63c17a37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал), хамас, ливан
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС, Ливан
"Хезболла" заявила об ударе управляемой ракетой по израильскому танку
"Хезболла" заявила, что нанесла удар ракетой по танку ЦАХАЛ на севере Израиля