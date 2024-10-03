https://ria.ru/20241003/tank-1976198689.html

"Хезболла" заявила об ударе управляемой ракетой по израильскому танку

"Хезболла" заявила об ударе управляемой ракетой по израильскому танку - РИА Новости, 03.10.2024

"Хезболла" заявила об ударе управляемой ракетой по израильскому танку

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удар управляемой ракетой по танку "Меркава" Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере еврейского... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:01

2024-10-03T16:01

2024-10-03T16:12

в мире

израиль

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

армия обороны израиля (цахал)

хамас

ливан

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КАИР, 3 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удар управляемой ракетой по танку "Меркава" Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере еврейского государства."Бойцы "Исламского сопротивления" ("Хезболлах" - ред.) в четверг в 15.05 нанесли удар управляемой ракетой по танку "Меркава" в поселении Нетуа", - говорится в заявлении движения.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал), хамас, ливан