https://ria.ru/20241003/taktika-1976071816.html
"Невиданные темпы": на Западе испугались внезапного хода России
"Невиданные темпы": на Западе испугались внезапного хода России - РИА Новости, 03.10.2024
"Невиданные темпы": на Западе испугались внезапного хода России
ВС России благодаря новой тактике продвигаются в зоне СВО c невиданными за последние два года темпами, пишет газета The Washington Post. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T05:40
2024-10-03T05:40
2024-10-03T05:44
специальная военная операция на украине
россия
угледар
донецкая народная республика
ян гагин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975133124_0:176:3241:1999_1920x0_80_0_0_2b06ba46662ce9fe9395505b8dd3c6eb.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. ВС России благодаря новой тактике продвигаются в зоне СВО c невиданными за последние два года темпами, пишет газета The Washington Post."Российские войска в августе и сентябре занимали территорию темпами, невиданными с 2022 года", — сообщает издание со ссылкой на финского аналитика Паси Паройнена.По данным газеты, за эти два месяцы ВС России освободили 823 квадратных километра, из которых 694 приходятся на территорию между Артемовском и Угледаром.Как отмечается в статье, российские войска применяют эффективную тактику, такую как штурмы малыми группами, что снижает вероятность обнаружения и эффективность ответных мер."Украинцы с трудом противостояли, даже когда они добивались локальных побед. Это очевидно в таких местах, как Угледар", — говорится в материале.Кроме того, как отмечается, российские войска повысили уровень коммуникации на поле боя, что помогает лучше координировать атаки."Украинские солдаты говорят, что у России достаточно ресурсов, чтобы продолжать оказывать давление, а западная помощь не компенсирует дефицит оружия", — заключил автор статьи.В среду советник главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что на администрации Угледара установили флаг России, но говорить об освобождении города пока рано. Накануне другой советник главы ДНР — Игорь Кимаковский — заявил, что до освобождения Угледара остались считаные дни: противник находится в окружении. На прошлой неделе он также заявил, что российские войска с трех сторон подошли к Селидово и пытаются взять контроль над всеми дорогами, ведущими в город.
https://ria.ru/20241002/bloomberg-1975904628.html
https://ria.ru/20241003/logistika-1976066338.html
https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1976019544.html
россия
угледар
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975133124_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_8cba02b7d9b9d023d0069ba5fd290614.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, угледар, донецкая народная республика, ян гагин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Угледар, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин
"Невиданные темпы": на Западе испугались внезапного хода России
WP: ВС России продвигаются в зоне СВО самыми быстрыми темпами с 2022 года
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
ВС России благодаря новой тактике продвигаются в зоне СВО c невиданными за последние два года темпами, пишет газета The Washington Post
.
«
"Российские войска в августе и сентябре занимали территорию темпами, невиданными с 2022 года", — сообщает издание со ссылкой на финского аналитика Паси Паройнена.
По данным газеты, за эти два месяцы ВС России освободили 823 квадратных километра, из которых 694 приходятся на территорию между Артемовском и Угледаром.
Как отмечается в статье, российские войска применяют эффективную тактику, такую как штурмы малыми группами, что снижает вероятность обнаружения и эффективность ответных мер.
"Украинцы с трудом противостояли, даже когда они добивались локальных побед. Это очевидно в таких местах, как Угледар", — говорится в материале.
Кроме того, как отмечается, российские войска повысили уровень коммуникации на поле боя, что помогает лучше координировать атаки.
"Украинские солдаты говорят, что у России достаточно ресурсов, чтобы продолжать оказывать давление, а западная помощь не компенсирует дефицит оружия", — заключил автор статьи.
В среду советник главы ДНР Ян Гагин
сообщил РИА Новости, что на администрации Угледара
установили флаг России, но говорить об освобождении города пока рано. Накануне другой советник главы ДНР
— Игорь Кимаковский — заявил, что до освобождения Угледара остались считаные дни: противник находится в окружении. На прошлой неделе он также заявил, что российские войска с трех сторон подошли к Селидово и пытаются взять контроль над всеми дорогами, ведущими в город.