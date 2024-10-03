https://ria.ru/20241003/taktika-1976071816.html

"Невиданные темпы": на Западе испугались внезапного хода России

"Невиданные темпы": на Западе испугались внезапного хода России - РИА Новости, 03.10.2024

"Невиданные темпы": на Западе испугались внезапного хода России

ВС России благодаря новой тактике продвигаются в зоне СВО c невиданными за последние два года темпами, пишет газета The Washington Post. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T05:40

2024-10-03T05:40

2024-10-03T05:44

специальная военная операция на украине

россия

угледар

донецкая народная республика

ян гагин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975133124_0:176:3241:1999_1920x0_80_0_0_2b06ba46662ce9fe9395505b8dd3c6eb.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. ВС России благодаря новой тактике продвигаются в зоне СВО c невиданными за последние два года темпами, пишет газета The Washington Post."Российские войска в августе и сентябре занимали территорию темпами, невиданными с 2022 года", — сообщает издание со ссылкой на финского аналитика Паси Паройнена.По данным газеты, за эти два месяцы ВС России освободили 823 квадратных километра, из которых 694 приходятся на территорию между Артемовском и Угледаром.Как отмечается в статье, российские войска применяют эффективную тактику, такую как штурмы малыми группами, что снижает вероятность обнаружения и эффективность ответных мер."Украинцы с трудом противостояли, даже когда они добивались локальных побед. Это очевидно в таких местах, как Угледар", — говорится в материале.Кроме того, как отмечается, российские войска повысили уровень коммуникации на поле боя, что помогает лучше координировать атаки."Украинские солдаты говорят, что у России достаточно ресурсов, чтобы продолжать оказывать давление, а западная помощь не компенсирует дефицит оружия", — заключил автор статьи.В среду советник главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что на администрации Угледара установили флаг России, но говорить об освобождении города пока рано. Накануне другой советник главы ДНР — Игорь Кимаковский — заявил, что до освобождения Угледара остались считаные дни: противник находится в окружении. На прошлой неделе он также заявил, что российские войска с трех сторон подошли к Селидово и пытаются взять контроль над всеми дорогами, ведущими в город.

https://ria.ru/20241002/bloomberg-1975904628.html

https://ria.ru/20241003/logistika-1976066338.html

https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1976019544.html

россия

угледар

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, угледар, донецкая народная республика, ян гагин