Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли, какой сюрприз ждет Белый дом после ухода Зеленского - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/syurpriz-1976226958.html
В США раскрыли, какой сюрприз ждет Белый дом после ухода Зеленского
В США раскрыли, какой сюрприз ждет Белый дом после ухода Зеленского - РИА Новости, 03.10.2024
В США раскрыли, какой сюрприз ждет Белый дом после ухода Зеленского
Новые украинские власти, которые придут на смену режиму Владимира Зеленского, могут захотеть начать мирные переговоры с Россией, предположил отставной полковник РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:37
2024-10-03T17:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
виктория нуланд
джо байден
вооруженные силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952229352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d0698f19efe9c1c2616aefcfddf3958.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Новые украинские власти, которые придут на смену режиму Владимира Зеленского, могут захотеть начать мирные переговоры с Россией, предположил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Я также сильно подозреваю, что первой целью любой сформированной группы, будь то избранное или военное правительство, будет прекращение огня, ослабление военного положения и переговоры", — отметил он.По словам полковника, уже сейчас говорят о том, как будет выглядеть аппарат правительства в промежуточный период после ухода Владимира Зеленского. Эксперт полагает, что решения будут приниматься очень быстро, иначе от Украины ничего не останется."Это будет настоящий сюрприз для Виктории Нуланд, но еще больше — для Джо Байдена, Камалы Харрис и других политиков в стране", — резюмировал Уилкерсон.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить на этом в вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20241003/zelenskiy-1976207400.html
https://ria.ru/20241003/putin-1976174389.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952229352_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ceff69782ec031e8dd8d0f954f586826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, виктория нуланд, джо байден, вооруженные силы сша, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Виктория Нуланд, Джо Байден, Вооруженные силы США, Верховная Рада Украины
В США раскрыли, какой сюрприз ждет Белый дом после ухода Зеленского

Уилкерсон: преемник Зеленского может захотеть начать переговоры с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Новые украинские власти, которые придут на смену режиму Владимира Зеленского, могут захотеть начать мирные переговоры с Россией, предположил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Я также сильно подозреваю, что первой целью любой сформированной группы, будь то избранное или военное правительство, будет прекращение огня, ослабление военного положения и переговоры", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
"Медленно отрезают". Решение Зеленского по ВСУ вызвало недоумение в США
Вчера, 16:26
По словам полковника, уже сейчас говорят о том, как будет выглядеть аппарат правительства в промежуточный период после ухода Владимира Зеленского. Эксперт полагает, что решения будут приниматься очень быстро, иначе от Украины ничего не останется.
"Это будет настоящий сюрприз для Виктории Нуланд, но еще больше — для Джо Байдена, Камалы Харрис и других политиков в стране", — резюмировал Уилкерсон.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить на этом в вопросе точку.
Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
В США неожиданно высказались о тактике Путина на Украине
Вчера, 15:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВиктория НуландДжо БайденВооруженные силы СШАВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала