https://ria.ru/20241003/syurpriz-1976226958.html

В США раскрыли, какой сюрприз ждет Белый дом после ухода Зеленского

В США раскрыли, какой сюрприз ждет Белый дом после ухода Зеленского - РИА Новости, 03.10.2024

В США раскрыли, какой сюрприз ждет Белый дом после ухода Зеленского

Новые украинские власти, которые придут на смену режиму Владимира Зеленского, могут захотеть начать мирные переговоры с Россией, предположил отставной полковник РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T17:37

2024-10-03T17:37

2024-10-03T17:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

владимир зеленский

виктория нуланд

джо байден

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Новые украинские власти, которые придут на смену режиму Владимира Зеленского, могут захотеть начать мирные переговоры с Россией, предположил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Я также сильно подозреваю, что первой целью любой сформированной группы, будь то избранное или военное правительство, будет прекращение огня, ослабление военного положения и переговоры", — отметил он.По словам полковника, уже сейчас говорят о том, как будет выглядеть аппарат правительства в промежуточный период после ухода Владимира Зеленского. Эксперт полагает, что решения будут приниматься очень быстро, иначе от Украины ничего не останется."Это будет настоящий сюрприз для Виктории Нуланд, но еще больше — для Джо Байдена, Камалы Харрис и других политиков в стране", — резюмировал Уилкерсон.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить на этом в вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.

https://ria.ru/20241003/zelenskiy-1976207400.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, виктория нуланд, джо байден, вооруженные силы сша, верховная рада украины