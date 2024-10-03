https://ria.ru/20241003/svo-1976225118.html

Брянские активисты передали бойцам СВО корм для их питомцев

Брянские активисты передали бойцам СВО корм для их питомцев - РИА Новости, 03.10.2024

Брянские активисты передали бойцам СВО корм для их питомцев

Сторонники партии "Единая Россия" из Брянской области передали военнослужащим спецоперации корм для их четвероногих питомцев, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T17:34

2024-10-03T17:34

2024-10-03T17:34

специальная военная операция на украине

общество

брянская область

единая россия

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Сторонники партии "Единая Россия" из Брянской области передали военнослужащим спецоперации корм для их четвероногих питомцев, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. "Все вручили лично в лапы, и, судя по радостным мордочкам, четвероногие друзья наших защитников остались очень довольны", – рассказали участники акции, на которых ссылается пресс-служба. Как отмечается, корм для животных военнослужащих сторонники партии был передан в рамках благотворительной акции "Лучший друг". Активисты поблагодарили всех, кто помог собрать, а также доставить питание для питомцев. Акция продлится до 11 октября.

https://ria.ru/20240823/kursk-1967868249.html

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общество, брянская область, единая россия