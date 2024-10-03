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Брянские активисты передали бойцам СВО корм для их питомцев - РИА Новости, 03.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:34 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/svo-1976225118.html
Брянские активисты передали бойцам СВО корм для их питомцев
Брянские активисты передали бойцам СВО корм для их питомцев - РИА Новости, 03.10.2024
Брянские активисты передали бойцам СВО корм для их питомцев
Сторонники партии "Единая Россия" из Брянской области передали военнослужащим спецоперации корм для их четвероногих питомцев, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:34
2024-10-03T17:34
специальная военная операция на украине
общество
брянская область
единая россия
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Сторонники партии "Единая Россия" из Брянской области передали военнослужащим спецоперации корм для их четвероногих питомцев, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. "Все вручили лично в лапы, и, судя по радостным мордочкам, четвероногие друзья наших защитников остались очень довольны", – рассказали участники акции, на которых ссылается пресс-служба. Как отмечается, корм для животных военнослужащих сторонники партии был передан в рамках благотворительной акции "Лучший друг". Активисты поблагодарили всех, кто помог собрать, а также доставить питание для питомцев. Акция продлится до 11 октября.
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общество, брянская область, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Брянская область, Единая Россия
Брянские активисты передали бойцам СВО корм для их питомцев

Брянские сторонники ЕР передали бойцам СВО корм для их питомцев

© Фото : официальная группа Брянского регионального отделения партии "Единая Россия"/ВКонтактеБрянские сторонники партии "Единая Россия" передали корм для четвероногих питомцев бойцов спецоперации
Брянские сторонники партии Единая Россия передали корм для четвероногих питомцев бойцов спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : официальная группа Брянского регионального отделения партии "Единая Россия"/ВКонтакте
Брянские сторонники партии "Единая Россия" передали корм для четвероногих питомцев бойцов спецоперации
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Сторонники партии "Единая Россия" из Брянской области передали военнослужащим спецоперации корм для их четвероногих питомцев, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
"Все вручили лично в лапы, и, судя по радостным мордочкам, четвероногие друзья наших защитников остались очень довольны", – рассказали участники акции, на которых ссылается пресс-служба.
Как отмечается, корм для животных военнослужащих сторонники партии был передан в рамках благотворительной акции "Лучший друг". Активисты поблагодарили всех, кто помог собрать, а также доставить питание для питомцев. Акция продлится до 11 октября.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоБрянская областьЕдиная Россия
 
 
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