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Бойцы "Днепра" нанесли поражение формированиям ВСУ в Херсонской области
Бойцы "Днепра" нанесли поражение формированиям ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 03.10.2024
Бойцы "Днепра" нанесли поражение формированиям ВСУ в Херсонской области
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 75 военных, танк, 152 мм орудие Д-20,... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:27
2024-10-03T12:27
2024-10-03T12:32
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 75 военных, танк, 152 мм орудие Д-20, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три полевых склада боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 103-й и 108-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области, Степное, Казацкое и Кизомыс Херсонской области. Потери ВСУ составили до 75-ти военнослужащих, танк, семь автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Бойцы "Днепра" нанесли поражение формированиям ВСУ в Херсонской области
ВСУ потеряли до 75 военных в зоне ответственности "Днепра" под Херсоном