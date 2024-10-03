https://ria.ru/20241003/svo-1976125709.html

Бойцы "Днепра" нанесли поражение формированиям ВСУ в Херсонской области

Бойцы "Днепра" нанесли поражение формированиям ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 03.10.2024

Бойцы "Днепра" нанесли поражение формированиям ВСУ в Херсонской области

Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 75 военных, танк, 152 мм орудие Д-20,... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T12:27

2024-10-03T12:27

2024-10-03T12:32

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 75 военных, танк, 152 мм орудие Д-20, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три полевых склада боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 103-й и 108-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области, Степное, Казацкое и Кизомыс Херсонской области. Потери ВСУ составили до 75-ти военнослужащих, танк, семь автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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россия, херсонская область , вооруженные силы украины