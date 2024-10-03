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Бойцы "Центра" продвинулись в глубину обороны противника
Бойцы "Центра" продвинулись в глубину обороны противника - РИА Новости, 03.10.2024
Бойцы "Центра" продвинулись в глубину обороны противника
Подразделения Центральной группировки продвинулись в глубину обороны ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:23
2024-10-03T12:23
2024-10-03T14:16
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Подразделения Центральной группировки продвинулись в глубину обороны ВСУ, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника", — отметили в ведомстве. Бойцы также поразили личный состав и технику 12 украинских бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Дружба, Сухая Балка, Красный Яр, Гродовка и Горняк в ДНР.Кроме того, военные "Центра" отразили восемь контратак штурмовых групп пяти бригад и штурмового батальона ВСУ.Потери противника составили:
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Бойцы "Центра" продвинулись в глубину обороны противника
Минобороны: ВСУ потеряли до 615 военных в зоне ответственности "Центра"