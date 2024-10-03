https://ria.ru/20241003/svo-1976124098.html

Бойцы "Центра" продвинулись в глубину обороны противника

Бойцы "Центра" продвинулись в глубину обороны противника - РИА Новости, 03.10.2024

Бойцы "Центра" продвинулись в глубину обороны противника

Подразделения Центральной группировки продвинулись в глубину обороны ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T12:23

2024-10-03T12:23

2024-10-03T14:16

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Подразделения Центральной группировки продвинулись в глубину обороны ВСУ, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника", — отметили в ведомстве. Бойцы также поразили личный состав и технику 12 украинских бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Дружба, Сухая Балка, Красный Яр, Гродовка и Горняк в ДНР.Кроме того, военные "Центра" отразили восемь контратак штурмовых групп пяти бригад и штурмового батальона ВСУ.Потери противника составили:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241003/yug-1976125030.html

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вооруженные силы украины, россия