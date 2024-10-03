Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Центра" продвинулись в глубину обороны противника - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 03.10.2024 (обновлено: 14:16 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/svo-1976124098.html
Бойцы "Центра" продвинулись в глубину обороны противника
Бойцы "Центра" продвинулись в глубину обороны противника - РИА Новости, 03.10.2024
Бойцы "Центра" продвинулись в глубину обороны противника
Подразделения Центральной группировки продвинулись в глубину обороны ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:23
2024-10-03T14:16
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975763938_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_49d47be04c5331053f409f1c7481ffcc.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Подразделения Центральной группировки продвинулись в глубину обороны ВСУ, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника", — отметили в ведомстве. Бойцы также поразили личный состав и технику 12 украинских бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Дружба, Сухая Балка, Красный Яр, Гродовка и Горняк в ДНР.Кроме того, военные "Центра" отразили восемь контратак штурмовых групп пяти бригад и штурмового батальона ВСУ.Потери противника составили:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241003/yug-1976125030.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975763938_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98a6544dcd4ff3e075af0852780dbfa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Бойцы "Центра" продвинулись в глубину обороны противника

Минобороны: ВСУ потеряли до 615 военных в зоне ответственности "Центра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зона СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Подразделения Центральной группировки продвинулись в глубину обороны ВСУ, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника", — отметили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Бойцы также поразили личный состав и технику 12 украинских бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Дружба, Сухая Балка, Красный Яр, Гродовка и Горняк в ДНР.
Кроме того, военные "Центра" отразили восемь контратак штурмовых групп пяти бригад и штурмового батальона ВСУ.
Потери противника составили:
  • до 615 военнослужащих;
  • танк;
  • две боевые бронированные машины;
  • четыре пикапа;
  • 152-миллиметровое орудие Д-20;
  • 122-миллиметровая САУ "Гвоздика";
  • три 122-миллиметровые гаубицы Д-30;
  • 100-миллиметровая противотанковая пушка "Рапира".
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО
Вчера, 12:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала