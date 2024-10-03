https://ria.ru/20241003/svo-1976123838.html

Бойцы "Севера" нанесли поражение бригадам ВСУ в Харьковской области

Бойцы "Севера" нанесли поражение бригадам ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 03.10.2024

Бойцы "Севера" нанесли поражение бригадам ВСУ в Харьковской области

Силы российской группировки войск "Север" за сутки нанесли поражение ряду украинских формирований, в том числе в районе Харькова, ВСУ лишились до 145 военных,... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T12:22

2024-10-03T12:22

2024-10-03T12:33

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки нанесли поражение ряду украинских формирований, в том числе в районе Харькова, ВСУ лишились до 145 военных, сообщило в четверг Министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 113-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Волчанск Харьковской области и города Харьков", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", цех производства и склад хранения беспилотных летательных аппаратов", - отмечает МО РФ.

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в мире, вооруженные силы украины, россия, волчанск, харьков