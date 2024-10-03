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Бойцы "Севера" нанесли поражение бригадам ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 03.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:22 03.10.2024 (обновлено: 12:33 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/svo-1976123838.html
Бойцы "Севера" нанесли поражение бригадам ВСУ в Харьковской области
Бойцы "Севера" нанесли поражение бригадам ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 03.10.2024
Бойцы "Севера" нанесли поражение бригадам ВСУ в Харьковской области
Силы российской группировки войск "Север" за сутки нанесли поражение ряду украинских формирований, в том числе в районе Харькова, ВСУ лишились до 145 военных,... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:22
2024-10-03T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
россия
волчанск
харьков
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки нанесли поражение ряду украинских формирований, в том числе в районе Харькова, ВСУ лишились до 145 военных, сообщило в четверг Министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 113-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Волчанск Харьковской области и города Харьков", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", цех производства и склад хранения беспилотных летательных аппаратов", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20241003/svo-1976125709.html
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в мире, вооруженные силы украины, россия, волчанск, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Волчанск, Харьков
Бойцы "Севера" нанесли поражение бригадам ВСУ в Харьковской области

Минобороны: бойцы "Севера" нанесли поражение бригадам ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Зона СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки нанесли поражение ряду украинских формирований, в том числе в районе Харькова, ВСУ лишились до 145 военных, сообщило в четверг Министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 113-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Волчанск Харьковской области и города Харьков", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", цех производства и склад хранения беспилотных летательных аппаратов", - отмечает МО РФ.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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Вчера, 12:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныРоссияВолчанскХарьков
 
 
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