https://ria.ru/20241003/svo-1976123507.html

Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ

Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ - РИА Новости, 03.10.2024

Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, противник... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T12:20

2024-10-03T12:20

2024-10-03T12:36

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, противник потерял до 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 63-й, 66-й механизированных, 143-й пехотной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Зеленый Гай Харьковской области, Невское Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили три контратаки штурмовых групп 14-й, 53-й и 116-й механизированных бригад ВСУ."Потери противника составили до 400 военнослужащих, боевая машина пехоты, семь автомобилей, 155 мм гаубицы М777 и М198 производства США, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании и две 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в МО РФ.Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20241003/svo-1976124098.html

https://ria.ru/20241003/spetsoperatsiya-1976128131.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, в мире, харьковская область, сша