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Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ - РИА Новости, 03.10.2024
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12:20 03.10.2024 (обновлено: 12:36 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/svo-1976123507.html
Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ
Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ - РИА Новости, 03.10.2024
Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, противник... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:20
2024-10-03T12:36
безопасность
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
сша
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, противник потерял до 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 63-й, 66-й механизированных, 143-й пехотной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Зеленый Гай Харьковской области, Невское Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили три контратаки штурмовых групп 14-й, 53-й и 116-й механизированных бригад ВСУ."Потери противника составили до 400 военнослужащих, боевая машина пехоты, семь автомобилей, 155 мм гаубицы М777 и М198 производства США, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании и две 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в МО РФ.Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20241003/svo-1976124098.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, в мире, харьковская область, сша
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, США
Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ

Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ, противник потерял до 400 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, противник потерял до 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 63-й, 66-й механизированных, 143-й пехотной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Зеленый Гай Харьковской области, Невское Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Бойцы "Центра" продвинулись в глубину обороны противника
Вчера, 12:23
Кроме того, они отразили три контратаки штурмовых групп 14-й, 53-й и 116-й механизированных бригад ВСУ.
"Потери противника составили до 400 военнослужащих, боевая машина пехоты, семь автомобилей, 155 мм гаубицы М777 и М198 производства США, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании и две 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в МО РФ.
Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре полевых склада боеприпасов.
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Подразделения группировки "Восток" отразили две контратаки
Вчера, 12:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреХарьковская областьСША
 
 
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