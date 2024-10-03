https://ria.ru/20241003/svo-1976105851.html

Глава Дагестана приехал в зону СВО и наградил военных

Глава Дагестана приехал в зону СВО и наградил военных - РИА Новости, 03.10.2024

Глава Дагестана приехал в зону СВО и наградил военных

Глава Дагестана Сергей Меликов побывал в зоне специальной военной операции и вручил награды отличившимся военнослужащим Каспийской флотилии и батальона... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T11:18

2024-10-03T11:18

2024-10-03T11:18

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей меликов

каспийская флотилия

сво

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МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов побывал в зоне специальной военной операции и вручил награды отличившимся военнослужащим Каспийской флотилии и батальона "Каспий", сообщила пресс-служба руководителя республики. "Сергей Меликов посетил зону СВО и пообщался с дагестанскими военнослужащими. Во время встречи с военнослужащими 177-го гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии и батальона "Каспий" добровольческого корпуса защитникам родины передали мототехнику, тепловизионные прицелы, дроны и многое другое. Отличившимся участникам СВО Сергей Меликов вручил награды", – говорится в сообщении. Награды из рук главы республики, помимо военнослужащих, также получили имам батальона "Каспий" Мухаммад Мукошдибиров и дагестанские журналисты Гусейн Гусейнов и Фарид Муслимов.

https://ria.ru/20240930/nagrada-1975554517.html

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безопасность, сергей меликов, каспийская флотилия, сво