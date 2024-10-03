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Глава Дагестана приехал в зону СВО и наградил военных - РИА Новости, 03.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/svo-1976105851.html
Глава Дагестана приехал в зону СВО и наградил военных
Глава Дагестана приехал в зону СВО и наградил военных - РИА Новости, 03.10.2024
Глава Дагестана приехал в зону СВО и наградил военных
Глава Дагестана Сергей Меликов побывал в зоне специальной военной операции и вручил награды отличившимся военнослужащим Каспийской флотилии и батальона... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:18
2024-10-03T11:18
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей меликов
каспийская флотилия
сво
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МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов побывал в зоне специальной военной операции и вручил награды отличившимся военнослужащим Каспийской флотилии и батальона "Каспий", сообщила пресс-служба руководителя республики. "Сергей Меликов посетил зону СВО и пообщался с дагестанскими военнослужащими. Во время встречи с военнослужащими 177-го гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии и батальона "Каспий" добровольческого корпуса защитникам родины передали мототехнику, тепловизионные прицелы, дроны и многое другое. Отличившимся участникам СВО Сергей Меликов вручил награды", – говорится в сообщении. Награды из рук главы республики, помимо военнослужащих, также получили имам батальона "Каспий" Мухаммад Мукошдибиров и дагестанские журналисты Гусейн Гусейнов и Фарид Муслимов.
https://ria.ru/20240930/nagrada-1975554517.html
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безопасность, сергей меликов, каспийская флотилия, сво
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Меликов, Каспийская флотилия, СВО
Глава Дагестана приехал в зону СВО и наградил военных

Глава Дагестана Меликов наградил военнослужащих в зоне спецоперации

© Фото : Глава Республики ДагестанГлава Республики Дагестан Сергей Меликов посетил зону СВО
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов посетил зону СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : Глава Республики Дагестан
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов посетил зону СВО
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МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов побывал в зоне специальной военной операции и вручил награды отличившимся военнослужащим Каспийской флотилии и батальона "Каспий", сообщила пресс-служба руководителя республики.
"Сергей Меликов посетил зону СВО и пообщался с дагестанскими военнослужащими. Во время встречи с военнослужащими 177-го гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии и батальона "Каспий" добровольческого корпуса защитникам родины передали мототехнику, тепловизионные прицелы, дроны и многое другое. Отличившимся участникам СВО Сергей Меликов вручил награды", – говорится в сообщении.
Награды из рук главы республики, помимо военнослужащих, также получили имам батальона "Каспий" Мухаммад Мукошдибиров и дагестанские журналисты Гусейн Гусейнов и Фарид Муслимов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей МеликовКаспийская флотилияСВО
 
 
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