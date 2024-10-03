https://ria.ru/20241003/svo-1976105851.html
Глава Дагестана приехал в зону СВО и наградил военных
Глава Дагестана приехал в зону СВО и наградил военных - РИА Новости, 03.10.2024
Глава Дагестана приехал в зону СВО и наградил военных
Глава Дагестана Сергей Меликов побывал в зоне специальной военной операции и вручил награды отличившимся военнослужащим Каспийской флотилии и батальона... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:18
2024-10-03T11:18
2024-10-03T11:18
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей меликов
каспийская флотилия
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976105730_0:0:630:354_1920x0_80_0_0_dd9a84b6706309a2ff02dffbf390b58e.png
МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов побывал в зоне специальной военной операции и вручил награды отличившимся военнослужащим Каспийской флотилии и батальона "Каспий", сообщила пресс-служба руководителя республики. "Сергей Меликов посетил зону СВО и пообщался с дагестанскими военнослужащими. Во время встречи с военнослужащими 177-го гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии и батальона "Каспий" добровольческого корпуса защитникам родины передали мототехнику, тепловизионные прицелы, дроны и многое другое. Отличившимся участникам СВО Сергей Меликов вручил награды", – говорится в сообщении. Награды из рук главы республики, помимо военнослужащих, также получили имам батальона "Каспий" Мухаммад Мукошдибиров и дагестанские журналисты Гусейн Гусейнов и Фарид Муслимов.
https://ria.ru/20240930/nagrada-1975554517.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976105730_19:0:579:420_1920x0_80_0_0_da44512d0d419378ed094a3b2301b8d2.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей меликов, каспийская флотилия, сво
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Меликов, Каспийская флотилия, СВО
Глава Дагестана приехал в зону СВО и наградил военных
Глава Дагестана Меликов наградил военнослужащих в зоне спецоперации
МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов побывал в зоне специальной военной операции и вручил награды отличившимся военнослужащим Каспийской флотилии и батальона "Каспий", сообщила пресс-служба руководителя республики.
"Сергей Меликов посетил зону СВО и пообщался с дагестанскими военнослужащими. Во время встречи с военнослужащими 177-го гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии и батальона "Каспий" добровольческого корпуса защитникам родины передали мототехнику, тепловизионные прицелы, дроны и многое другое. Отличившимся участникам СВО Сергей Меликов вручил награды", – говорится в сообщении.
Награды из рук главы республики, помимо военнослужащих, также получили имам батальона "Каспий" Мухаммад Мукошдибиров и дагестанские журналисты Гусейн Гусейнов и Фарид Муслимов.