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Боевики ВСУ изнасиловали женщину и отрезали ей голову, сообщил житель Суджи - РИА Новости, 03.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:14 03.10.2024 (обновлено: 12:00 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/sudzha-1976067421.html
Боевики ВСУ изнасиловали женщину и отрезали ей голову, сообщил житель Суджи
Боевики ВСУ изнасиловали женщину и отрезали ей голову, сообщил житель Суджи - РИА Новости, 03.10.2024
Боевики ВСУ изнасиловали женщину и отрезали ей голову, сообщил житель Суджи
Боевики ВСУ изнасиловали мирную жительницу Курской области, а потом отрезали ей голову, рассказал житель окрестностей Суджи. Кадры его показаний предоставил РИА РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T03:14
2024-10-03T12:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
родион мирошник
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Боевики ВСУ изнасиловали мирную жительницу Курской области, а потом отрезали ей голову, рассказал житель окрестностей Суджи. Кадры его показаний предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.&quot;Одну женщину, она агрономом была, изнасиловали, а потом отрезали голову. Вот что творится! Они не люди, особенно поляки и грузины&quot;, — заявил мужчина.По его словам, украинские боевики, среди которых много осужденных за тяжкие преступления, занимаются повальным мародерством."Они (боевики. — Прим. ред.) вывезли все что можно. Очень тяжело это пережить", — заключил он.Как рассказал Мирошник, данные показания сейчас проверяет Главное военное следственное управление СК России. Дипломат отметил, что люди, о которых говорит мужчина, находятся в статусе пропавших без вести.На минувшей неделе замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что войска противника расстреливают мирных жителей Курской области, есть доказательства создания концлагерей.Об этом ранее также говорила официальный представитель МИД Мария Захарова, отмечая, что военные ВСУ под дулом автомата загоняли туда местное население, по разным причинам не сумевшее покинуть небезопасные районы.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 2 октября, за время боевых действий на этом участке противник потерял более 19 550 военнослужащих и 135 танков.
https://ria.ru/20241001/vsu-1975788209.html
https://ria.ru/20241002/wp-1975900935.html
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россия, курская область, суджа, родион мирошник, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Родион Мирошник, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Главное военное следственное управление, Следственный комитет России (СК РФ)
Боевики ВСУ изнасиловали женщину и отрезали ей голову, сообщил житель Суджи

Житель Суджи: боевики ВСУ изнасиловали местную жительницу и отрезали ей голову

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Боевики ВСУ изнасиловали мирную жительницу Курской области, а потом отрезали ей голову, рассказал житель окрестностей Суджи. Кадры его показаний предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«

"Одну женщину, она агрономом была, изнасиловали, а потом отрезали голову. Вот что творится! Они не люди, особенно поляки и грузины", — заявил мужчина.

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По его словам, украинские боевики, среди которых много осужденных за тяжкие преступления, занимаются повальным мародерством.
"Они (боевики. — Прим. ред.) вывезли все что можно. Очень тяжело это пережить", — заключил он.
Как рассказал Мирошник, данные показания сейчас проверяет Главное военное следственное управление СК России. Дипломат отметил, что люди, о которых говорит мужчина, находятся в статусе пропавших без вести.
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На минувшей неделе замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что войска противника расстреливают мирных жителей Курской области, есть доказательства создания концлагерей.
Об этом ранее также говорила официальный представитель МИД Мария Захарова, отмечая, что военные ВСУ под дулом автомата загоняли туда местное население, по разным причинам не сумевшее покинуть небезопасные районы.
Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным на 2 октября, за время боевых действий на этом участке противник потерял более 19 550 военнослужащих и 135 танков.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаРодион МирошникВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныГлавное военное следственное управлениеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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