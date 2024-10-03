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Гражданин Франции подал иск против Столтенберга из-за Украины
Гражданин Франции подал иск против Столтенберга из-за Украины - РИА Новости, 04.10.2024
Гражданин Франции подал иск против Столтенберга из-за Украины
Гражданин Франции Патрик Пазен — автор ряда книг, в том числе по ситуации на Украине — подал иск в бельгийский суд против бывшего генерального секретаря НАТО... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-03T19:03
2024-10-03T19:03
2024-10-04T01:50
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Гражданин Франции Патрик Пазен — автор ряда книг, в том числе по ситуации на Украине — подал иск в бельгийский суд против бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за его роль в разжигании этого конфликта. "Двадцать седьмого сентября 2024 года в бельгийском суде был подан иск против Йенса Столтенберга, на тот момент являвшегося генеральным секретарем НАТО, за его роль в развязывании войны на Украине. Из иска следует, что он, имея возможность предотвратить конфликт, раздувал его", — говорится на личном сайте издателя. При этом он не уточнил, приняли ли заявление к рассмотрению.В апреле этого года стало известно, что Пазен подал аналогичный иск против Столтенберга в суд Франции. О дальнейшей судьбе этого заявления не сообщалось. Норвежец Йенс Столтенберг занимал пост генсека НАТО в течение десяти лет до 1 октября этого года. Затем на смену ему пришел бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. На своем посту Столтенберг призывал страны НАТО больше тратить на оборону, оказывать военную помощь Украине, а также наращивать возможности альянса на восточном фланге у границ с Россией.
https://ria.ru/20241002/ukraina-1975808987.html
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в мире, украина, франция, нидерланды, йенс столтенберг, марк рютте, нато
В мире, Украина, Франция, Нидерланды, Йенс Столтенберг, Марк Рютте, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Гражданин Франции подал иск против Столтенберга из-за Украины
Против бывшего генсека НАТО Столтенберга подали иск из-за конфликта на Украине