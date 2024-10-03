https://ria.ru/20241003/ssha-1976194196.html

СМИ: США изучают возможность запуска на Тайване производства ракет Stinger

СМИ: США изучают возможность запуска на Тайване производства ракет Stinger - РИА Новости, 03.10.2024

СМИ: США изучают возможность запуска на Тайване производства ракет Stinger

США оценивают возможность запуска на Тайване производства зенитных ракет Stinger, сообщает газета Liberty Times со ссылкой на высокопоставленного тайваньского... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:03

2024-10-03T16:03

2024-10-03T16:03

в мире

тайвань

сша

китай

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 3 окт - РИА Новости. США оценивают возможность запуска на Тайване производства зенитных ракет Stinger, сообщает газета Liberty Times со ссылкой на высокопоставленного тайваньского военного. Отмечается, что США планируют в следующем году отправить на остров специальную группу для оценки технических и производственных возможностей, а также мер по обеспечению кибербезопасности Чжуншаньского института науки и технологии (NCSIST) для производства ракет. Если соответствующая сертификация будет успешно пройдена, то, как отмечает газета, производство ракет на острове может начаться в 2026 году. В США уже долгое время муссируется вопрос о проблемах на предприятиях военно-промышленной базы. Так, недавние утечки в СМИ показали, что Тайвань лишь в этом году получил зенитные ракеты Stinger и другое оборудование, продажа которого была согласована Вашингтоном еще в 2019 году. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).

https://ria.ru/20240619/tayvan-1953844711.html

https://ria.ru/20240930/bajden-1975415123.html

тайвань

сша

китай

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в мире, тайвань, сша, китай, нэнси пелоси