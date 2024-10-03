СМИ: США изучают возможность запуска на Тайване производства ракет Stinger
Liberty Times: США могут запустить на Тайване производство ракет Stinger
Использование зенитной ракеты Stinger. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 окт - РИА Новости. США оценивают возможность запуска на Тайване производства зенитных ракет Stinger, сообщает газета Liberty Times со ссылкой на высокопоставленного тайваньского военного.
Отмечается, что США планируют в следующем году отправить на остров специальную группу для оценки технических и производственных возможностей, а также мер по обеспечению кибербезопасности Чжуншаньского института науки и технологии (NCSIST) для производства ракет.
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Если соответствующая сертификация будет успешно пройдена, то, как отмечает газета, производство ракет на острове может начаться в 2026 году.
В США уже долгое время муссируется вопрос о проблемах на предприятиях военно-промышленной базы. Так, недавние утечки в СМИ показали, что Тайвань лишь в этом году получил зенитные ракеты Stinger и другое оборудование, продажа которого была согласована Вашингтоном еще в 2019 году.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
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