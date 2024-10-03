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В США за неделю выросло число заявок на пособие по безработице
В США за неделю выросло число заявок на пособие по безработице - РИА Новости, 03.10.2024
В США за неделю выросло число заявок на пособие по безработице
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 сентября, составило 225 тысяч, увеличившись на 6 тысяч по сравнению с... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:43
2024-10-03T15:43
2024-10-03T15:43
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 сентября, составило 225 тысяч, увеличившись на 6 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели, сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя до 220 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 218 тысяч, который был пересмотрен до 219 тысяч.
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сша, в мире
В США за неделю выросло число заявок на пособие по безработице
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло на шесть тысяч
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 сентября, составило 225 тысяч, увеличившись на 6 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя до 220 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 218 тысяч, который был пересмотрен до 219 тысяч.