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В США за неделю выросло число заявок на пособие по безработице

В США за неделю выросло число заявок на пособие по безработице - РИА Новости, 03.10.2024

В США за неделю выросло число заявок на пособие по безработице

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 сентября, составило 225 тысяч, увеличившись на 6 тысяч по сравнению с... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T15:43

2024-10-03T15:43

2024-10-03T15:43

сша

в мире

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 сентября, составило 225 тысяч, увеличившись на 6 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели, сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя до 220 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 218 тысяч, который был пересмотрен до 219 тысяч.

https://ria.ru/20220721/bezrabotitsa-1804057295.html

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