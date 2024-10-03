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СМИ: Израиль не сможет уничтожить ядерную инфраструктуру Ирана без США - РИА Новости, 03.10.2024
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14:16 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/ssha-1976147460.html
СМИ: Израиль не сможет уничтожить ядерную инфраструктуру Ирана без США
СМИ: Израиль не сможет уничтожить ядерную инфраструктуру Ирана без США - РИА Новости, 03.10.2024
СМИ: Израиль не сможет уничтожить ядерную инфраструктуру Ирана без США
ВВС США могут быть единственной силой, способной уничтожить ядерную инфраструктуру Ирана, сообщает журнал New Yorker со ссылкой на должностных лиц. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:16
2024-10-03T14:16
в мире
израиль
сша
иран
джо байден
мария захарова
ввс сша
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. ВВС США могут быть единственной силой, способной уничтожить ядерную инфраструктуру Ирана, сообщает журнал New Yorker со ссылкой на должностных лиц. "Мало кто из американских и израильских чиновников... верит, что Израиль в одиночку сможет уничтожить ядерную инфраструктуру Ирана, в особенности подземный объект по ядерному обогащению в Фордо, к югу от Тегерана. Единственные ВВС, которым под силу уничтожить этот реактор, - это ВВС США", - говорится в публикации. Как пишет New Yorker, несмотря на отказ президента США Джо Байдена поддержать нанесение Израилем ударов по ядерным объектам Ирана, израильские ВВС все равно могут предпринять такую попытку. "Удар, который будет лишь частично успешным, может оказать огромное давление на США, чтобы они завершили работу", - отмечает издание. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщила, что Израиль не рассматривает вариант с нанесением удара по ядерным объектам Ирана, а президент США Джо Байден отказался поддержать подобную атаку. Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, говоря о перспективе ударов Израиля по ядерным объектам Ирана, заявил в среду, что США выступают против любых действий, которые приведут к полноценной войне на Ближнем Востоке. Он также отметил, что США находятся на этапе обсуждения с Израилем возможного ответа на ракетную атаку Тегерана. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20240804/iran-1964000649.html
https://ria.ru/20241003/ssha-1976102820.html
https://ria.ru/20241002/izrail-1975891948.html
израиль
сша
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в мире, израиль, сша, иран, джо байден, мария захарова, ввс сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, США, Иран, Джо Байден, Мария Захарова, ВВС США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ: Израиль не сможет уничтожить ядерную инфраструктуру Ирана без США

NY: Израиль не сможет уничтожить ядерную инфраструктуру Ирана без помощи ВВС США

© AP Photo / Mindaugas KulbisВоенный полицейский армии США стоит перед истребителем F-22 Raptor
Военный полицейский армии США стоит перед истребителем F-22 Raptor - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военный полицейский армии США стоит перед истребителем F-22 Raptor . Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. ВВС США могут быть единственной силой, способной уничтожить ядерную инфраструктуру Ирана, сообщает журнал New Yorker со ссылкой на должностных лиц.
"Мало кто из американских и израильских чиновников... верит, что Израиль в одиночку сможет уничтожить ядерную инфраструктуру Ирана, в особенности подземный объект по ядерному обогащению в Фордо, к югу от Тегерана. Единственные ВВС, которым под силу уничтожить этот реактор, - это ВВС США", - говорится в публикации.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Депутат предположил, что Иран получил ядерное оружие
4 августа, 16:38
Как пишет New Yorker, несмотря на отказ президента США Джо Байдена поддержать нанесение Израилем ударов по ядерным объектам Ирана, израильские ВВС все равно могут предпринять такую попытку.
"Удар, который будет лишь частично успешным, может оказать огромное давление на США, чтобы они завершили работу", - отмечает издание.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщила, что Израиль не рассматривает вариант с нанесением удара по ядерным объектам Ирана, а президент США Джо Байден отказался поддержать подобную атаку.
Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, говоря о перспективе ударов Израиля по ядерным объектам Ирана, заявил в среду, что США выступают против любых действий, которые приведут к полноценной войне на Ближнем Востоке. Он также отметил, что США находятся на этапе обсуждения с Израилем возможного ответа на ракетную атаку Тегерана.
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Вчера, 10:59
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
Иранский удар по Израилю - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Израиль хочет глобальной войны с участием США, считает эксперт
2 октября, 10:38
 
В миреИзраильСШАИранДжо БайденМария ЗахароваВВС СШАОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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