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СМИ: США боятся ответного удара Ирана по нефтяным месторождениям в Израиле

СМИ: США боятся ответного удара Ирана по нефтяным месторождениям в Израиле - РИА Новости, 03.10.2024

СМИ: США боятся ответного удара Ирана по нефтяным месторождениям в Израиле

США опасаются, что удар Израиля по нефтяным месторождениям Ирана может привести к ответной атаке Тегерана по нефтяным месторождения американских компаний в... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T10:59

2024-10-03T10:59

2024-10-03T10:59

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. США опасаются, что удар Израиля по нефтяным месторождениям Ирана может привести к ответной атаке Тегерана по нефтяным месторождения американских компаний в Персидском заливе, пишет газета Financial Times со ссылкой на бывшего старшего офицера разведки США Джонатана Паникоффа. "Чиновники США, вероятно, обеспокоены тем, что решение Израиля ударить по (иранским) нефтяным месторождениям может привести к тому, что Иран нанесет ответный удар, нацелившись на нефтяные месторождения американских компаний и компаний союзников в Персидском заливе", - заявил Паникофф. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников сообщила, что Израиль предупреждал Иран, что ответит на любой удар по своей территории независимо от его масштабов и в случае атаки на свою территорию нанесет прямые удары по объектам ядерной или нефтяной инфраструктуры Ирана. Позднее Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщила, что Израиль не рассматривает вариант с нанесением удара по ядерным объектам Ирана Также отмечалось, что президент США Джо Байден заявил, что будет выступать против подобной атаки. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Иран заявил, что выпустил по военным объектам в Израиле более 400 ракет и утверждает, что они поразили военные объекты, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар.

https://ria.ru/20241002/kupol-1975915232.html

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в мире, иран, израиль, сша, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024