Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США боятся ответного удара Ирана по нефтяным месторождениям в Израиле - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/ssha-1976102820.html
СМИ: США боятся ответного удара Ирана по нефтяным месторождениям в Израиле
СМИ: США боятся ответного удара Ирана по нефтяным месторождениям в Израиле - РИА Новости, 03.10.2024
СМИ: США боятся ответного удара Ирана по нефтяным месторождениям в Израиле
США опасаются, что удар Израиля по нефтяным месторождениям Ирана может привести к ответной атаке Тегерана по нефтяным месторождения американских компаний в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:59
2024-10-03T10:59
в мире
иран
израиль
сша
джо байден
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1976034494_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_77cd40cba4d0db71a440dbd13dd20a92.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. США опасаются, что удар Израиля по нефтяным месторождениям Ирана может привести к ответной атаке Тегерана по нефтяным месторождения американских компаний в Персидском заливе, пишет газета Financial Times со ссылкой на бывшего старшего офицера разведки США Джонатана Паникоффа. "Чиновники США, вероятно, обеспокоены тем, что решение Израиля ударить по (иранским) нефтяным месторождениям может привести к тому, что Иран нанесет ответный удар, нацелившись на нефтяные месторождения американских компаний и компаний союзников в Персидском заливе", - заявил Паникофф. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников сообщила, что Израиль предупреждал Иран, что ответит на любой удар по своей территории независимо от его масштабов и в случае атаки на свою территорию нанесет прямые удары по объектам ядерной или нефтяной инфраструктуры Ирана. Позднее Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщила, что Израиль не рассматривает вариант с нанесением удара по ядерным объектам Ирана Также отмечалось, что президент США Джо Байден заявил, что будет выступать против подобной атаки. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Иран заявил, что выпустил по военным объектам в Израиле более 400 ракет и утверждает, что они поразили военные объекты, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар.
https://ria.ru/20241002/kupol-1975915232.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1976034494_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d5143b272e4cd4125f545c386fbab768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сша, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, США, Джо Байден, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ: США боятся ответного удара Ирана по нефтяным месторождениям в Израиле

FT: США опасаются ответного удара Ирана по нефтяным месторождениям в Израиле

© AP Photo / Tsafrir AbayovПоследствия иранского удара в Израиле
Последствия иранского удара в Израиле - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Последствия иранского удара в Израиле
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. США опасаются, что удар Израиля по нефтяным месторождениям Ирана может привести к ответной атаке Тегерана по нефтяным месторождения американских компаний в Персидском заливе, пишет газета Financial Times со ссылкой на бывшего старшего офицера разведки США Джонатана Паникоффа.
"Чиновники США, вероятно, обеспокоены тем, что решение Израиля ударить по (иранским) нефтяным месторождениям может привести к тому, что Иран нанесет ответный удар, нацелившись на нефтяные месторождения американских компаний и компаний союзников в Персидском заливе", - заявил Паникофф.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников сообщила, что Израиль предупреждал Иран, что ответит на любой удар по своей территории независимо от его масштабов и в случае атаки на свою территорию нанесет прямые удары по объектам ядерной или нефтяной инфраструктуры Ирана. Позднее Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщила, что Израиль не рассматривает вариант с нанесением удара по ядерным объектам Ирана Также отмечалось, что президент США Джо Байден заявил, что будет выступать против подобной атаки.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Иран заявил, что выпустил по военным объектам в Израиле более 400 ракет и утверждает, что они поразили военные объекты, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар.
Работа израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
"Железный купол" не защитил Израиль от атаки Ирана, считает эксперт
2 октября, 12:05
 
В миреИранИзраильСШАДжо БайденОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала