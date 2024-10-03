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В Москве откроется 10 спортплощадок для людей с физическими особенностями - РИА Новости, 03.10.2024
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18:53 03.10.2024 (обновлено: 19:01 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/sportploschadki-1976247695.html
В Москве откроется 10 спортплощадок для людей с физическими особенностями
В Москве откроется 10 спортплощадок для людей с физическими особенностями - РИА Новости, 03.10.2024
В Москве откроется 10 спортплощадок для людей с физическими особенностями
До конца октября в Москве появятся 10 спортивных площадок для людей с ограниченными возможностями здоровья, одна из них уже открылась, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T18:53
2024-10-03T19:01
общество
москва
россия
роман костомаров
сергей анохин
сардана авксентьева
всероссийское общество инвалидов
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. До конца октября в Москве появятся 10 спортивных площадок для людей с ограниченными возможностями здоровья, одна из них уже открылась, сообщает пресс-служба компании "Фонбет".Благотворительная программа "Доброфон" компании "Фонбет" объявляет о старте нового масштабного проекта "Вызов", который направлен на формирование доступной социальной городской среды. Проект реализуется при поддержке Паралимпийского комитета России, правительства Москвы и Всероссийского общества инвалидов.Благодаря новым площадкам люди с физическими особенностями получат возможность заниматься спортом в комфортных условиях. Открытие первой площадки прошло в четверг на территории спорткомплекса "Лужники". Другие площадки откроются до конца октября.Амбассадором благотворительной инициативы стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, которому за рекордное время удалось восстановиться и вернуться на лед.&quot;Главное, чтобы мы не сдавались. Шли вперед, преодолевали этот барьер страха и неуверенности в себе, чтобы мы выходили из дома, приходили сюда, на такие площадки, занимались спортом и верили в то, что все будет хорошо&quot;, — отметил Костомаров.Как подчеркнул генеральный директор "Фонбет" Сергей Анохин, спорт объединяет людей и помогает достигать новых высот. "В рамках нашей благотворительной программы мы сможем осуществить глобальную миссию — сделать спорт доступным для всех, мотивировать людей принимать жизненные вызовы и не останавливаться в саморазвитии", — сказал Анохин.На новых спортивных площадках будут проходить мастер-классы с подробным объяснением правильной техники выполнения упражнений на тренажерах с участием паралимпийцев, лидеров мнений и профессиональных спортсменов. "В городах России очень много людей с ограниченными возможностями, которые не могут заниматься спортом. Москва подает пример, и это очень здорово. Роман Костомаров вдохновляет своим мужеством, бесстрашием, своей силой воли не только людей, которые находятся в такой же жизненной ситуации, но и нас всех остальных действовать более решительно и делать все для того, чтобы люди с ограниченными возможностями находились среди нас, были в социуме",— высказалась депутат Государственной Думы Сардана Авксентьева."Мы благодарны за внимание, которое уделяют людям с инвалидностью в нашей стране, и все больше чувствуем эту поддержку. Новая площадка станет местом притяжения не только для людей с инвалидностью, но и для всех жителей города", — отметила вице-президент Паралимпийского комитета России Ольга Семенова.На каждом снаряде на новых площадках будет размещен QR-код, отсканировав который любой желающий сможет перейти на лендинг проекта и ознакомиться с обучающими видеотренировками."Тренажеры стоят почти в каждом дворе. Но если к ним подойдет инвалид на коляске, он не сможет воспользоваться этими тренажерами. Поэтому очень важно, чтобы тренажеры были адаптированы для инвалидов. Мне очень приятно, что наконец-то повернулись лицом к нашим нуждам", — поделилась заместитель председателя Московской городской организации Всероссийского общества инвалидов Надежда Северьянова.Так, процесс занятий спортом на инклюзивных площадках позволит реабилитироваться на оборудованных тренажерах: достигать максимальной эффективности в физической, профессиональной и социальной сферах вне зависимости от имеющихся ограничений.
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общество, москва, россия, роман костомаров, сергей анохин, сардана авксентьева, всероссийское общество инвалидов
Общество, Москва, Россия, Роман Костомаров, Сергей Анохин, Сардана Авксентьева, Всероссийское общество инвалидов

В Москве откроется 10 спортплощадок для людей с физическими особенностями

© Фото : пресс-служба "Доброфон"Открытие первой площадки для людей с физическими особенностями на территории спорткомплекса "Лужники" в Москве
Открытие первой площадки для людей с физическими особенностями на территории спорткомплекса Лужники в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : пресс-служба "Доброфон"
Открытие первой площадки для людей с физическими особенностями на территории спорткомплекса "Лужники" в Москве
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. До конца октября в Москве появятся 10 спортивных площадок для людей с ограниченными возможностями здоровья, одна из них уже открылась, сообщает пресс-служба компании "Фонбет".
Благотворительная программа "Доброфон" компании "Фонбет" объявляет о старте нового масштабного проекта "Вызов", который направлен на формирование доступной социальной городской среды. Проект реализуется при поддержке Паралимпийского комитета России, правительства Москвы и Всероссийского общества инвалидов.
Благодаря новым площадкам люди с физическими особенностями получат возможность заниматься спортом в комфортных условиях. Открытие первой площадки прошло в четверг на территории спорткомплекса "Лужники". Другие площадки откроются до конца октября.
Амбассадором благотворительной инициативы стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, которому за рекордное время удалось восстановиться и вернуться на лед.
© Фото : пресс-служба "Доброфон"Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров на открытии первой площадки для людей с физическими особенностями на территории спорткомплекса "Лужники" в Москве
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров на открытии первой площадки для людей с физическими особенностями на территории спорткомплекса Лужники в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : пресс-служба "Доброфон"
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров на открытии первой площадки для людей с физическими особенностями на территории спорткомплекса "Лужники" в Москве
«

"Главное, чтобы мы не сдавались. Шли вперед, преодолевали этот барьер страха и неуверенности в себе, чтобы мы выходили из дома, приходили сюда, на такие площадки, занимались спортом и верили в то, что все будет хорошо", — отметил Костомаров.

Как подчеркнул генеральный директор "Фонбет" Сергей Анохин, спорт объединяет людей и помогает достигать новых высот.
"В рамках нашей благотворительной программы мы сможем осуществить глобальную миссию — сделать спорт доступным для всех, мотивировать людей принимать жизненные вызовы и не останавливаться в саморазвитии", — сказал Анохин.
На новых спортивных площадках будут проходить мастер-классы с подробным объяснением правильной техники выполнения упражнений на тренажерах с участием паралимпийцев, лидеров мнений и профессиональных спортсменов.
"В городах России очень много людей с ограниченными возможностями, которые не могут заниматься спортом. Москва подает пример, и это очень здорово. Роман Костомаров вдохновляет своим мужеством, бесстрашием, своей силой воли не только людей, которые находятся в такой же жизненной ситуации, но и нас всех остальных действовать более решительно и делать все для того, чтобы люди с ограниченными возможностями находились среди нас, были в социуме",— высказалась депутат Государственной Думы Сардана Авксентьева.
"Мы благодарны за внимание, которое уделяют людям с инвалидностью в нашей стране, и все больше чувствуем эту поддержку. Новая площадка станет местом притяжения не только для людей с инвалидностью, но и для всех жителей города", — отметила вице-президент Паралимпийского комитета России Ольга Семенова.
На каждом снаряде на новых площадках будет размещен QR-код, отсканировав который любой желающий сможет перейти на лендинг проекта и ознакомиться с обучающими видеотренировками.
"Тренажеры стоят почти в каждом дворе. Но если к ним подойдет инвалид на коляске, он не сможет воспользоваться этими тренажерами. Поэтому очень важно, чтобы тренажеры были адаптированы для инвалидов. Мне очень приятно, что наконец-то повернулись лицом к нашим нуждам", — поделилась заместитель председателя Московской городской организации Всероссийского общества инвалидов Надежда Северьянова.
Так, процесс занятий спортом на инклюзивных площадках позволит реабилитироваться на оборудованных тренажерах: достигать максимальной эффективности в физической, профессиональной и социальной сферах вне зависимости от имеющихся ограничений.
 
ОбществоМоскваРоссияРоман КостомаровСергей АнохинСардана АвксентьеваВсероссийское общество инвалидов
 
 
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