В Москве откроется 10 спортплощадок для людей с физическими особенностями
© Фото : пресс-служба "Доброфон"Открытие первой площадки для людей с физическими особенностями на территории спорткомплекса "Лужники" в Москве
© Фото : пресс-служба "Доброфон"
Открытие первой площадки для людей с физическими особенностями на территории спорткомплекса "Лужники" в Москве
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. До конца октября в Москве появятся 10 спортивных площадок для людей с ограниченными возможностями здоровья, одна из них уже открылась, сообщает пресс-служба компании "Фонбет".
Благотворительная программа "Доброфон" компании "Фонбет" объявляет о старте нового масштабного проекта "Вызов", который направлен на формирование доступной социальной городской среды. Проект реализуется при поддержке Паралимпийского комитета России, правительства Москвы и Всероссийского общества инвалидов.
Благодаря новым площадкам люди с физическими особенностями получат возможность заниматься спортом в комфортных условиях. Открытие первой площадки прошло в четверг на территории спорткомплекса "Лужники". Другие площадки откроются до конца октября.
Амбассадором благотворительной инициативы стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, которому за рекордное время удалось восстановиться и вернуться на лед.
© Фото : пресс-служба "Доброфон"Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров на открытии первой площадки для людей с физическими особенностями на территории спорткомплекса "Лужники" в Москве
© Фото : пресс-служба "Доброфон"
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров на открытии первой площадки для людей с физическими особенностями на территории спорткомплекса "Лужники" в Москве
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"Главное, чтобы мы не сдавались. Шли вперед, преодолевали этот барьер страха и неуверенности в себе, чтобы мы выходили из дома, приходили сюда, на такие площадки, занимались спортом и верили в то, что все будет хорошо", — отметил Костомаров.
Как подчеркнул генеральный директор "Фонбет" Сергей Анохин, спорт объединяет людей и помогает достигать новых высот.
"В рамках нашей благотворительной программы мы сможем осуществить глобальную миссию — сделать спорт доступным для всех, мотивировать людей принимать жизненные вызовы и не останавливаться в саморазвитии", — сказал Анохин.
На новых спортивных площадках будут проходить мастер-классы с подробным объяснением правильной техники выполнения упражнений на тренажерах с участием паралимпийцев, лидеров мнений и профессиональных спортсменов.
"В городах России очень много людей с ограниченными возможностями, которые не могут заниматься спортом. Москва подает пример, и это очень здорово. Роман Костомаров вдохновляет своим мужеством, бесстрашием, своей силой воли не только людей, которые находятся в такой же жизненной ситуации, но и нас всех остальных действовать более решительно и делать все для того, чтобы люди с ограниченными возможностями находились среди нас, были в социуме",— высказалась депутат Государственной Думы Сардана Авксентьева.
"Мы благодарны за внимание, которое уделяют людям с инвалидностью в нашей стране, и все больше чувствуем эту поддержку. Новая площадка станет местом притяжения не только для людей с инвалидностью, но и для всех жителей города", — отметила вице-президент Паралимпийского комитета России Ольга Семенова.
На каждом снаряде на новых площадках будет размещен QR-код, отсканировав который любой желающий сможет перейти на лендинг проекта и ознакомиться с обучающими видеотренировками.
"Тренажеры стоят почти в каждом дворе. Но если к ним подойдет инвалид на коляске, он не сможет воспользоваться этими тренажерами. Поэтому очень важно, чтобы тренажеры были адаптированы для инвалидов. Мне очень приятно, что наконец-то повернулись лицом к нашим нуждам", — поделилась заместитель председателя Московской городской организации Всероссийского общества инвалидов Надежда Северьянова.
Так, процесс занятий спортом на инклюзивных площадках позволит реабилитироваться на оборудованных тренажерах: достигать максимальной эффективности в физической, профессиональной и социальной сферах вне зависимости от имеющихся ограничений.