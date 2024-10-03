https://ria.ru/20241003/sportploschadki-1976247695.html

В Москве откроется 10 спортплощадок для людей с физическими особенностями

В Москве откроется 10 спортплощадок для людей с физическими особенностями - РИА Новости, 03.10.2024

В Москве откроется 10 спортплощадок для людей с физическими особенностями

До конца октября в Москве появятся 10 спортивных площадок для людей с ограниченными возможностями здоровья, одна из них уже открылась, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T18:53

2024-10-03T18:53

2024-10-03T19:01

общество

москва

россия

роман костомаров

сергей анохин

сардана авксентьева

всероссийское общество инвалидов

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. До конца октября в Москве появятся 10 спортивных площадок для людей с ограниченными возможностями здоровья, одна из них уже открылась, сообщает пресс-служба компании "Фонбет".Благотворительная программа "Доброфон" компании "Фонбет" объявляет о старте нового масштабного проекта "Вызов", который направлен на формирование доступной социальной городской среды. Проект реализуется при поддержке Паралимпийского комитета России, правительства Москвы и Всероссийского общества инвалидов.Благодаря новым площадкам люди с физическими особенностями получат возможность заниматься спортом в комфортных условиях. Открытие первой площадки прошло в четверг на территории спорткомплекса "Лужники". Другие площадки откроются до конца октября.Амбассадором благотворительной инициативы стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, которому за рекордное время удалось восстановиться и вернуться на лед."Главное, чтобы мы не сдавались. Шли вперед, преодолевали этот барьер страха и неуверенности в себе, чтобы мы выходили из дома, приходили сюда, на такие площадки, занимались спортом и верили в то, что все будет хорошо", — отметил Костомаров.Как подчеркнул генеральный директор "Фонбет" Сергей Анохин, спорт объединяет людей и помогает достигать новых высот. "В рамках нашей благотворительной программы мы сможем осуществить глобальную миссию — сделать спорт доступным для всех, мотивировать людей принимать жизненные вызовы и не останавливаться в саморазвитии", — сказал Анохин.На новых спортивных площадках будут проходить мастер-классы с подробным объяснением правильной техники выполнения упражнений на тренажерах с участием паралимпийцев, лидеров мнений и профессиональных спортсменов. "В городах России очень много людей с ограниченными возможностями, которые не могут заниматься спортом. Москва подает пример, и это очень здорово. Роман Костомаров вдохновляет своим мужеством, бесстрашием, своей силой воли не только людей, которые находятся в такой же жизненной ситуации, но и нас всех остальных действовать более решительно и делать все для того, чтобы люди с ограниченными возможностями находились среди нас, были в социуме",— высказалась депутат Государственной Думы Сардана Авксентьева."Мы благодарны за внимание, которое уделяют людям с инвалидностью в нашей стране, и все больше чувствуем эту поддержку. Новая площадка станет местом притяжения не только для людей с инвалидностью, но и для всех жителей города", — отметила вице-президент Паралимпийского комитета России Ольга Семенова.На каждом снаряде на новых площадках будет размещен QR-код, отсканировав который любой желающий сможет перейти на лендинг проекта и ознакомиться с обучающими видеотренировками."Тренажеры стоят почти в каждом дворе. Но если к ним подойдет инвалид на коляске, он не сможет воспользоваться этими тренажерами. Поэтому очень важно, чтобы тренажеры были адаптированы для инвалидов. Мне очень приятно, что наконец-то повернулись лицом к нашим нуждам", — поделилась заместитель председателя Московской городской организации Всероссийского общества инвалидов Надежда Северьянова.Так, процесс занятий спортом на инклюзивных площадках позволит реабилитироваться на оборудованных тренажерах: достигать максимальной эффективности в физической, профессиональной и социальной сферах вне зависимости от имеющихся ограничений.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, россия, роман костомаров, сергей анохин, сардана авксентьева, всероссийское общество инвалидов