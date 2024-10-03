https://ria.ru/20241003/spetsoperatsiya-1976254970.html

"Разорвали фронт". В Киеве забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

"Разорвали фронт". В Киеве забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 03.10.2024

"Разорвали фронт". В Киеве забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

Линия соприкосновения фактически разорвана на части для украинских войск, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T19:44

2024-10-03T19:44

2024-10-03T19:44

специальная военная операция на украине

в мире

угледар

киев

покровск

сергей шойгу

олег стариков

служба безопасности украины

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Линия соприкосновения фактически разорвана на части для украинских войск, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на YouTube."В настоящее время основным ударом является Южный Донецк и южный фланг Купинского направления, которые разорвали связанность всего фронта ВСУ", — отметил он.По словам эксперта, наряду с этим происходят активные боевые действия на Покровском (Покровск — украинское название Красноармейска — Прим. ред.) и Кураховском направлениях. Сложившаяся обстановка может привести к оперативно-тактическом кризису для украинской армии по всей линии соприкосновения, резюмирует Стариков.В четверг в Минобороны сообщили, что российские подразделения взяли под контроль город Угледар в ДНР. Угледар был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.

https://ria.ru/20241003/ukraina-1976243698.html

https://ria.ru/20241003/syurpriz-1976226958.html

угледар

киев

покровск

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в мире, угледар, киев, покровск, сергей шойгу, олег стариков, служба безопасности украины, вооруженные силы украины