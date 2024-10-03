https://ria.ru/20241003/spetsoperatsiya-1976245645.html
Спецоперация, 3 октября: российские военные взяли под контроль Угледар
Спецоперация, 3 октября: российские военные взяли под контроль Угледар - РИА Новости, 03.10.2024
Спецоперация, 3 октября: российские военные взяли под контроль Угледар
Российские войска взяли под контроль Угледар в ДНР, на курском направлении ВС РФ отразили пять попыток прорваться через границу РФ в направлении Нового Пути,... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T18:45
2024-10-03T18:45
2024-10-03T18:45
специальная военная операция на украине
украина
угледар
марк рютте
россия
вячеслав гладков
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Угледар в ДНР, на курском направлении ВС РФ отразили пять попыток прорваться через границу РФ в направлении Нового Пути, ПВО сбила за сутки 199 дронов ВСУ над четырьмя регионами Центральной России. ВС России взяли под контроль Угледар в ДНР"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны. Потери украинских войск за сутки составили до 2085 человек, следует из сводки министерства. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника, подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю. Средства ПВО сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 144 беспилотника, в том числе 122 вне зоны проведения спецоперации. ВСУ потеряли в Курской области более 300 человек за суткиПотери украинских войск на курском направлении за сутки составили более 300 человек и четыре бронированные машины, а также шесть артиллерийских орудий, в том числе две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка Archer шведского производства и три автомобиля, сообщило Минобороны. ВСУ пять раз пытались прорваться в направлении Нового Пути, перехода ими границы не допущено. Отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Плехово. ПВО сбила за сутки 119 БПЛА над 4 регионамиРоссийские средства ПВО уничтожили за ночь 113 украинских беспилотников: 73 БПЛА - над территорией Белгородской, 25 - над Воронежской, 14 - над Курской и один - над Брянской областью. С 11.00 до 11.30 мск были сбиты еще два украинских дрона над Курской областью. Около 12.30 мск, около 14.30 мск и около 15.00 мск еще четыре БПЛА были уничтожены над Белгородской областью. Потери ВСУ в районе СумРоссийские войска уничтожили автомобильную технику ВСУ и подразделение численностью до 30 военнослужащих в районе города Сумы, сообщили в Минобороны РФ. "Нанесением точного удара с применением универсального модуля планирования и коррекции по пункту временной дислокации 106-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Великий Бобрик (19 километров юго-восточнее города Сумы) уничтожена автомобильная техника ВСУ и подразделение ВСУ (до 30 боевиков)", - говорится в сообщении. Признание украинских шпионовЦОС ФСБ сообщил о задержании в Калининградской области сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ). По информации спецслужбы, военная разведка Украины собирала сведения о защищенности российско-литовского участка госграницы для нелегальной заброски агентуры. Отмечается, что для выполнения поставленной задачи сотрудники спецслужбы привлекли агента из числа граждан Украины, который собирал интересующие данные, опрашивая жителей литовского приграничья и используя технические средства для разведки. После сбора необходимых материалов сотрудники ГУР МОУ предприняли попытку незаконного проникновения на территорию России из Литвы, однако были задержаны органами безопасности, добавили в ФСБ. По данным спецслужбы, сопутствующей целью операции являлось похищение и незаконное перемещение через границу РФ несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник ГУР МОУ. Задержанные украинские шпионы признались, что должны были выкрасть и вывезти ребенка с территории России, с ними для этого был специальный человек. Следственным отделом УФСБ России по Калининградской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России "Шпионаж", фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Пострадавшая в Старом ОсколеБеспилотный летательный аппарат сбит над Старым Осколом в Белгородской области, ранена женщина, заявил губернатор Вячеслав Гладков. "Над городом Старый Оскол сработала наша система ПВО - сбит беспилотный летательный аппарат. Ранен один мирный житель. Женщине с резаной раной стопы бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Обещания нового генсека НАТОНовый генсек НАТО Марк Рютте в Киеве назвал своим приоритетом увеличение помощи Украине и пополнение запасов вооружений в странах альянса. Рютте прибыл в четверг с необъявленным визитом в Киев, провел переговоры с Владимиром Зеленским. "Я нахожусь здесь, чтобы Украина и все, кто на нас смотрит, понимали, что НАТО будет стоять на стороне Украины... В роли генсека НАТО я собираюсь продвигать эту поддержку вперед. НАТО и союзники оказали Украине беспрецедентную помощь, 99% военной помощи Украине предоставили страны НАТО. Но Украине надо больше поддержки, и я могу заявить, что это будет моим приоритетом", - сказал новый генсек альянса. По словам генсека, среди первостепенных задач альянса также восполнение складов вооружений стран организации. Рютте добавил, что Россия "не имеет права вето" на присоединение Украины к НАТО.
https://ria.ru/20241003/ugledar-1976139054.html
https://ria.ru/20241003/ukraina-1976243698.html
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Российские военные при помощи авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Российские военные при помощи авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили склад боеприпасов в районе населенного пункта Разлив в ДНР, сообщило Минобороны.
2024-10-03T18:45
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украина, угледар, марк рютте, россия, вячеслав гладков, владимир зеленский, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Угледар, Марк Рютте, Россия, Вячеслав Гладков, Владимир Зеленский, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Угледар в ДНР, на курском направлении ВС РФ отразили пять попыток прорваться через границу РФ в направлении Нового Пути, ПВО сбила за сутки 199 дронов ВСУ над четырьмя регионами Центральной России.
ВС России взяли под контроль Угледар в ДНР
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны. Потери украинских войск за сутки составили до 2085 человек, следует из сводки министерства. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника, подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю. Средства ПВО сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, пять реактивных снарядов HIMARS производства США
и 144 беспилотника, в том числе 122 вне зоны проведения спецоперации.
ВСУ потеряли в Курской области более 300 человек за сутки
Потери украинских войск на курском направлении за сутки составили более 300 человек и четыре бронированные машины, а также шесть артиллерийских орудий, в том числе две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка Archer шведского производства и три автомобиля, сообщило Минобороны. ВСУ пять раз пытались прорваться в направлении Нового Пути, перехода ими границы не допущено. Отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Плехово.
ПВО сбила за сутки 119 БПЛА над 4 регионами
Российские средства ПВО уничтожили за ночь 113 украинских беспилотников: 73 БПЛА - над территорией Белгородской, 25 - над Воронежской, 14 - над Курской и один - над Брянской областью
. С 11.00 до 11.30 мск были сбиты еще два украинских дрона над Курской областью
. Около 12.30 мск, около 14.30 мск и около 15.00 мск еще четыре БПЛА были уничтожены над Белгородской областью
.
Российские войска уничтожили автомобильную технику ВСУ и подразделение численностью до 30 военнослужащих в районе города Сумы, сообщили в Минобороны РФ. "Нанесением точного удара с применением универсального модуля планирования и коррекции по пункту временной дислокации 106-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Великий Бобрик (19 километров юго-восточнее города Сумы) уничтожена автомобильная техника ВСУ и подразделение ВСУ (до 30 боевиков)", - говорится в сообщении.
Признание украинских шпионов
ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Калининградской области сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины
(ГУР МОУ). По информации спецслужбы, военная разведка Украины
собирала сведения о защищенности российско-литовского участка госграницы для нелегальной заброски агентуры.
Отмечается, что для выполнения поставленной задачи сотрудники спецслужбы привлекли агента из числа граждан Украины, который собирал интересующие данные, опрашивая жителей литовского приграничья и используя технические средства для разведки.
После сбора необходимых материалов сотрудники ГУР МОУ предприняли попытку незаконного проникновения на территорию России из Литвы
, однако были задержаны органами безопасности, добавили в ФСБ.
По данным спецслужбы, сопутствующей целью операции являлось похищение и незаконное перемещение через границу РФ несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник ГУР МОУ.
Задержанные украинские шпионы признались, что должны были выкрасть и вывезти ребенка с территории России, с ними для этого был специальный человек.
Следственным отделом УФСБ России по Калининградской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России "Шпионаж", фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Пострадавшая в Старом Осколе
Беспилотный летательный аппарат сбит над Старым Осколом в Белгородской области, ранена женщина, заявил губернатор Вячеслав Гладков
.
"Над городом Старый Оскол сработала наша система ПВО - сбит беспилотный летательный аппарат. Ранен один мирный житель. Женщине с резаной раной стопы бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Обещания нового генсека НАТО
Новый генсек НАТО Марк Рютте
в Киеве назвал своим приоритетом увеличение помощи Украине и пополнение запасов вооружений в странах альянса.
Рютте прибыл в четверг с необъявленным визитом в Киев, провел переговоры с Владимиром Зеленским
.
«
"Я нахожусь здесь, чтобы Украина и все, кто на нас смотрит, понимали, что НАТО будет стоять на стороне Украины... В роли генсека НАТО я собираюсь продвигать эту поддержку вперед. НАТО и союзники оказали Украине беспрецедентную помощь, 99% военной помощи Украине предоставили страны НАТО. Но Украине надо больше поддержки, и я могу заявить, что это будет моим приоритетом", - сказал новый генсек альянса.
По словам генсека, среди первостепенных задач альянса также восполнение складов вооружений стран организации. Рютте добавил, что Россия "не имеет права вето" на присоединение Украины к НАТО.