https://ria.ru/20241003/spetsoperatsiya-1976245645.html

Спецоперация, 3 октября: российские военные взяли под контроль Угледар

Спецоперация, 3 октября: российские военные взяли под контроль Угледар - РИА Новости, 03.10.2024

Спецоперация, 3 октября: российские военные взяли под контроль Угледар

Российские войска взяли под контроль Угледар в ДНР, на курском направлении ВС РФ отразили пять попыток прорваться через границу РФ в направлении Нового Пути,... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T18:45

2024-10-03T18:45

2024-10-03T18:45

специальная военная операция на украине

украина

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россия

вячеслав гладков

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Угледар в ДНР, на курском направлении ВС РФ отразили пять попыток прорваться через границу РФ в направлении Нового Пути, ПВО сбила за сутки 199 дронов ВСУ над четырьмя регионами Центральной России. ВС России взяли под контроль Угледар в ДНР"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны. Потери украинских войск за сутки составили до 2085 человек, следует из сводки министерства. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника, подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю. Средства ПВО сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 144 беспилотника, в том числе 122 вне зоны проведения спецоперации. ВСУ потеряли в Курской области более 300 человек за суткиПотери украинских войск на курском направлении за сутки составили более 300 человек и четыре бронированные машины, а также шесть артиллерийских орудий, в том числе две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка Archer шведского производства и три автомобиля, сообщило Минобороны. ВСУ пять раз пытались прорваться в направлении Нового Пути, перехода ими границы не допущено. Отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Плехово. ПВО сбила за сутки 119 БПЛА над 4 регионамиРоссийские средства ПВО уничтожили за ночь 113 украинских беспилотников: 73 БПЛА - над территорией Белгородской, 25 - над Воронежской, 14 - над Курской и один - над Брянской областью. С 11.00 до 11.30 мск были сбиты еще два украинских дрона над Курской областью. Около 12.30 мск, около 14.30 мск и около 15.00 мск еще четыре БПЛА были уничтожены над Белгородской областью. Потери ВСУ в районе СумРоссийские войска уничтожили автомобильную технику ВСУ и подразделение численностью до 30 военнослужащих в районе города Сумы, сообщили в Минобороны РФ. "Нанесением точного удара с применением универсального модуля планирования и коррекции по пункту временной дислокации 106-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Великий Бобрик (19 километров юго-восточнее города Сумы) уничтожена автомобильная техника ВСУ и подразделение ВСУ (до 30 боевиков)", - говорится в сообщении. Признание украинских шпионовЦОС ФСБ сообщил о задержании в Калининградской области сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ). По информации спецслужбы, военная разведка Украины собирала сведения о защищенности российско-литовского участка госграницы для нелегальной заброски агентуры. Отмечается, что для выполнения поставленной задачи сотрудники спецслужбы привлекли агента из числа граждан Украины, который собирал интересующие данные, опрашивая жителей литовского приграничья и используя технические средства для разведки. После сбора необходимых материалов сотрудники ГУР МОУ предприняли попытку незаконного проникновения на территорию России из Литвы, однако были задержаны органами безопасности, добавили в ФСБ. По данным спецслужбы, сопутствующей целью операции являлось похищение и незаконное перемещение через границу РФ несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник ГУР МОУ. Задержанные украинские шпионы признались, что должны были выкрасть и вывезти ребенка с территории России, с ними для этого был специальный человек. Следственным отделом УФСБ России по Калининградской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России "Шпионаж", фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Пострадавшая в Старом ОсколеБеспилотный летательный аппарат сбит над Старым Осколом в Белгородской области, ранена женщина, заявил губернатор Вячеслав Гладков. "Над городом Старый Оскол сработала наша система ПВО - сбит беспилотный летательный аппарат. Ранен один мирный житель. Женщине с резаной раной стопы бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Обещания нового генсека НАТОНовый генсек НАТО Марк Рютте в Киеве назвал своим приоритетом увеличение помощи Украине и пополнение запасов вооружений в странах альянса. Рютте прибыл в четверг с необъявленным визитом в Киев, провел переговоры с Владимиром Зеленским. "Я нахожусь здесь, чтобы Украина и все, кто на нас смотрит, понимали, что НАТО будет стоять на стороне Украины... В роли генсека НАТО я собираюсь продвигать эту поддержку вперед. НАТО и союзники оказали Украине беспрецедентную помощь, 99% военной помощи Украине предоставили страны НАТО. Но Украине надо больше поддержки, и я могу заявить, что это будет моим приоритетом", - сказал новый генсек альянса. По словам генсека, среди первостепенных задач альянса также восполнение складов вооружений стран организации. Рютте добавил, что Россия "не имеет права вето" на присоединение Украины к НАТО.

https://ria.ru/20241003/ugledar-1976139054.html

https://ria.ru/20241003/ukraina-1976243698.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Российские военные при помощи авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили склад боеприпасов ВСУ Российские военные при помощи авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили склад боеприпасов в районе населенного пункта Разлив в ДНР, сообщило Минобороны. 2024-10-03T18:45 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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